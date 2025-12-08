為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    逾60士官兵涉人頭戶送辦 馬防部：戰備編組調整將影響降最低

    2025/12/08 15:11 記者俞肇福／綜合報導
    馬防部爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案。（資料照）

    馬防部爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案。（資料照）

    肩負戍守「國之北疆」重任的馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部），爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案！疑有60多名士官兵以直銷的單線聯繫模式，提供蝦皮帳號與個人的銀行帳戶供詐騙集團犯案，每月收取3000元到5000元不等的不法利益；包括有服役17、18年的志願役士官。

    對此，2025年12月1日甫走馬上任的馬祖防衛指揮部政戰主任張博彥少將說：「本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口與本部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱，刑懲併行原則。」他表示，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重做出懲處，並依法究辦。

    針對外界質疑，高達60多人涉案一事，防區戰力恐出現空隙。張博彥強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另外，將落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

    根據新修正的洗錢防制法，無正當理由蒐集別人的帳戶、虛擬平台交易帳戶等，恐面臨5年以下徒刑；無故提供帳戶給他人使用者，按同條第3項規定，將處3年以下有期徒刑，這些涉案的士官兵未來不但要面臨汰除命運，未來恐還需吃上刑責入監。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

