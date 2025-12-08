女兒遭人迫近威脅 沈伯洋報警：集體洗腦、波及家人不應在台發生

立法院民進黨團今舉行記者會，譴責不明人士對於民進黨立委沈伯洋及其女兒造成威脅。（記者謝君臨翻攝）

民進黨立委沈伯洋上週末帶著女兒走在路上，遭不明人士以手電筒強光照射，並質問他「為什麼做網軍？」等問題，卻無法回答消息從何而來。立法院民進黨團今舉行記者會，譴責此舉已波及政治人物家人，對兒少安全造成直接威脅，強調「兒少不應成為大人政治情緒的出口！」沈已報警，預計今天做筆錄。

沈伯洋昨於臉書發文指出，他7日牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士走上來，用強光照著他和女兒並錄影，質問他「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等問題，卻無法回答消息從何而來。沈批評，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

請繼續往下閱讀...

民進黨團書記長陳培瑜首先提出呼籲，所有政治人物及其家人的安全，是全國人民一致的期待。沈伯洋及其家人受到的傷害，全國人民應共同譴責。

沈伯洋表示，身為政治人物遇到嗆聲、質疑，是非常正常的事，但有小孩的狀況下完全是另外一件事，他的小孩才5歲，昨天的狀況小孩會受到驚嚇。他認為，有兩件事要特別注意，首先，絕對不會去波及家人，這是重要的事；其次，提出質疑、嗆聲要有理有據，用共產黨對他的抹黑來質問，台灣為什麼有人會相信共產黨的話？台灣有多少在地協力者、應和者，不斷散布謠言。

沈伯洋說，這件事讓他想到對國民黨立委傅崐萁提告的官司，開庭時法官問傅的訴訟代理人，請他提出沈拿4千億元、顛覆國家的證據，但對方一直拿不出來。針對這一種集體洗腦及波及家人的現象，這不應該是台灣發生的事。

民進黨團副書記長張雅琳指出，突然有人不斷逼近，任何一個大人都很難接受，何況是5歲小孩，其心理的恐慌和創傷必須關注。她強調，政治攻防應有原則，針對政治人物的家人尤其是小孩，不能被允許，「當謠言凌駕事實，仇恨就會越界！」所有大家應一起保護小孩，並注意兒少影像是否被上傳、散播。

「不只是本人還包含家屬，這讓大家非常不忍心也非常憤怒！」民進黨團副幹事長范雲說，中共的跨國鎮壓已進入台灣，法務部分析有五種手法，她發現都已發生，包括散布錯假訊息及網路壓制；侵害個資進行網路監控；委託在地協力者進行介選、以法律戰延伸域外法律效力；在地協力者發動強暴脅迫行為。

范雲說，台灣的國安法案應該要能夠保障所有的人，當然也包含從政者，所有的公民在自己國家、土地上，都不應該受到這種人身安全的威脅，呼籲藍白一起加強國安法案，一起譴責跨國、跨境鎮壓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法