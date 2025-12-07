為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣人到小紅書發文向官方「求救」 慘遭中國網友無情回嗆！

    2025/12/07 18:34 即時新聞／綜合報導
    禁用小紅書近來在網上掀起討論。（路透檔案照）

    禁用小紅書近來在網上掀起討論。（路透檔案照）

    中國社交軟體「小紅書」近2年涉入1700多件詐騙案，因不配合我國反詐，中央下令封鎖一年，讓不少台灣用戶不滿。近日有台灣人特地到小紅書發文「求救」，卻遭中國網友無情回嗆！

    根據刑事局資訊，小紅書APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，儼然成為詐騙溫床，卻不配合、不理會我方促其改善的要求，中央政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定1年。消息一出引發不少台灣用戶不滿，還有人帶風向指責臉書、X等平台詐騙案件更多，只禁用小紅書是民進黨政府反中反到「走火入魔」，但前述平台都有因應我國反詐要求，下架大量詐騙廣告，就連抖音也配合。

    最近有台灣人到小紅書發文，「小紅書官方救救台灣重度用戶吧！求求官方了，設個法律代表處依法配合詐騙調查，就可以繼續開放小紅書使用權了。能不能一起上書給官方？你們不是很期待多和台灣人交流交流嗎？」

    不料底下的中國網友群起吐槽，「也沒有很期待啦」、「台灣最不缺『天真』的腦子」、「沒期待，沒和台灣人互動過」、「0個人期待」、「你以為你誰？」、「她是我見過第一個莫名其妙讓我們求她的台灣人」。

