陳水扁挺陳亭妃選台南市長 林俊憲：尊重

前總統陳水扁於7日在廣播電台專訪立委陳亭妃。（圖擷取自Youtube微微笑廣播網）

前總統陳水扁今天在廣播電台節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，且守住台南市長就是守住賴總統的從政本命區、奠定2028年賴總統連任成功的基礎。對於近期不斷被質疑過去曾跑票叛黨的陳亭妃，獲得陳水扁力挺並再上節目，對此，林俊憲今天說尊重阿扁總統。

對於之後有無可能也專訪立委林俊憲？陳水扁語帶保留地說，這要看之後有沒有檔期。

今天，林俊憲在台南後壁區舉行後援會成立大會，他在會前受訪時說，針對前總統陳水扁表態支持陳亭妃角逐下屆台南市長、更不諱言「期待首位台南女市長誕生。他表示「尊重」並說，陳亭妃長期擔任陳水扁基金會董事，兩人關係深厚且特殊，所以對陳前總統表態支持陳亭妃，他完全尊重。

但林俊憲也說，現在有3位立委及20多位議員陪他並為他站台，台南黨公職展現高度團結、並重申「民進黨最怕的就是不團結」，唯有黨內團結一致，才能在未來的選戰中擊敗國民黨，守住台南。

今天是陳亭妃第3次上「有夢上水」節目，陳水扁在節目說，她有可能99.9%成為台南有史以來首位女市長，市長之路走得不簡單，2008年選立委擊敗已3連霸、國民黨的儲備台南市長人選王昱婷，也在歷屆選戰中打敗過謝龍介5次，她目前是台南市長民調第1名，很期待她成為台南400年來第1位女市長。

陳水扁認為，台南市長選舉對國民黨來說是重中之重，綠營絕不能失守，否則會兵敗如山倒，影響鄰近嘉高屏縣市，守住台南市長就是守住賴總統的本命區、奠定2028年連任成功的基礎。陳亭妃也說，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會，很清楚說台南是藍營重兵之區，所以她一直告訴支持者，台南綠營的對手是國民黨、是謝龍介，不是民進黨內同志，且賴清德連任南市長時獲逾72%選票，民進黨一定要團結，把過去流失的票找回來，這才是賴總統連任成功的重要基礎。

立委林俊憲7日在台南後壁區成立後援會，受到大批支持民眾歡迎。（圖由林俊憲服務處提供）

