    切割黃國昌？ 館長：「只是不爽」爆料二人通話內容

    2025/12/07 16:47 即時新聞／綜合報導
    網紅「館長」陳之漢。（翻攝自YT）

    網紅「館長」陳之漢近日在直播中點名民眾黨主席黃國昌，批評黨內作風與他不合，引發外界聯想是否要與民眾黨「切割」。館長昨（6）日晚間親自上火線澄清，強調並沒有要切割，「有些事悶在心裡不爽要講出來」，更爆料黃國昌已主動致電助理小宇表達關心，還詢問「館長最近是怎麼了」？

    館長表示，外界瘋傳他的支持度下滑、館粉大幅流失，但他完全不認同。他直言，「小草本來就是館粉」，自己一路以來都在為台灣與兩岸議題發聲，從未想過要選舉，更沒有靠政治吃飯，「我就是正正當當做生意的人，沒有拿人民半毛錢」。

    對於是否與黃國昌「漸行漸遠」的疑問，館長語氣一轉，表示並非外界所說的切割，而是他心中有許多不滿憋久了難以消化，不吐不快。他透露，黃國昌當天確實有透過電話試圖聯繫，他的助理小宇人在大陸（中國）接到來電，黃國昌還詢問「館長最近是怎麼了」？

    館長說，他向來直播講話直接，不會演戲，也不可能對粉絲隱瞞心裡的話，「我是假不了的，我就是人民的嘴替」。他強調，一些讓他不爽的事會直接說出口，但他期盼「政黨輪替、藍白合作」的立場不會改變。

    雖然長期評論政經時事，但館長重申目前並無擔任公職的打算。然而，話鋒一轉，他竟語出驚人地放話：「我不會當官，要當就當總統，未來看有沒有機會」。

