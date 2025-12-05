傅崐萁被告答辯狀用回收紙民眾個資全都露 周軒：分不清是鬧劇還是喜劇

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受境外資金4800億元，並在台灣及美國擁有多筆房產，沈伯洋對此提出民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事。對此，政治工作者周軒表示，台北地院4日開庭，傅崐萁的書狀繕本背面竟有陳情民眾個資，當法官追問能否提出沈受訪自承接受國外資助的影片，傅的訴訟代理人表示會試試看，但媒體的報導可證明沈已承認。

周軒在臉書PO文表示，昨天法院開庭審理沈伯洋告傅崐萁的案子，因為之前傅崐萁造謠沈拿國外資金顛覆國家，結果是一場鬧劇，傅崐萁的訴訟代理人是立法院前法制局長陳清雲，他不停地跟法官講，許多媒體報導佐證，沈伯洋受訪承認接受外國資金補助研究，連美國在台協會AIT也承認補助黑熊學院，代表傅有合理查證。

周軒指出，法官覺得不理解，直接問，沈伯洋到底說了什麼？不是媒體報導，而是他受訪原文，同一個問題問了好幾次，陳清雲只回答有一份媒體有完整報導，法官只能嘆氣

「你好像不了解我在講什麼？還是我的話說得不清楚？」翻答辯狀說我努力找找，但法官花了快20分鐘，不斷跟陳清雲比對，總覺得傅崐萁答辯提出的媒體報導顯示，沈伯洋似乎有2種受訪內容與場合，且答辯狀的證據都沒編號。

周軒續指，法官再問：「能不能有沈伯洋受訪的影片？」陳清雲直接說：「影片很不好找！」接著法官問沈的律師想要確認資訊，更離奇的事情出現了，沈的律師苦笑說：「對方給的答辯狀繕本，回收用過的影印紙單面列印，背面還有民眾陳情案個資、文宣與廣告等，也太環保了，因頁數不同、無法幫法官核對是哪1份報導」接著沈的律師把答辯狀繕本拿給法官看，法官驚呼：「買個空白的紙列印書狀，沒有很貴吧！」陳清雲一本正經說：「給法官的那份，是乾淨的全新紙張」

周軒直言，後面的攻防就是傅崐萁的訴訟代理人拿趙少康跟侯漢廷在政論節目說的當作沈收國外錢顛覆國家的佐證，被法官嗆「不能這樣混過去！要講清楚到底收了誰的資助！」說真的，已經分不清楚這是鬧劇還是喜劇了。

