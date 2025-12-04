黃國昌質詢「知不知Brussel多遠」 詹凌瑀讚官員一招讓黃自曝其短

黃國昌昨質詢王梅英，質詢過程問及，司法院是否認同「買醬油的錢不能拿去買醋」，之後又問「從阿姆斯特丹到Brussel多遠妳知道嗎？」，讓網友質疑文不對題，諷刺「不是在討論民法繼承編修法嗎？質詢問這個幹嘛？」。（資料照）

民眾黨立委黃國昌昨日在立法院質詢司法院副秘書長王梅英，質詢過程問及，司法院是否認同「買醬油的錢不能拿去買醋」，之後又問「從阿姆斯特丹到Brussel多遠妳知道嗎？」，讓網友質疑文不對題，諷刺「不是在討論民法繼承編修法嗎？質詢問這個幹嘛？」對於王梅英從頭到尾冷靜簡答，網友也大讚「真的不用理他，這不是質詢是演戲」、「冷眼看著他耍猴戲」。

行政院長卓榮泰日前針對財政收支劃分法提出覆議案，除了提出新版財劃法會讓政府舉債超過上限，也質疑立院違憲侵害行政提案權，卓榮泰還引用蔣經國和立法院長韓國瑜都說過的「買醬油的錢不能拿去買醋」。昨日在立院司法及法制委員會，黃國昌在會議上質詢王梅英時，又突然問王「行政院長卓榮泰說『買醬油的錢不能拿去買醋』，司法院認不認同」。

請繼續往下閱讀...

對此王梅英冷臉回應「這個部分並不是司法院職權」，黃國昌堅稱「他在講的是預算的使用」、「這個牽涉到錢怎麼花」，王梅英則強調「我不便回答」，黃國昌又稱「這個預算不是你們司法院執行的嗎」。

這段影片被臉書粉專「Mr.柯學先生」轉貼，並發文諷刺黃「我快笑死！我發覺每次黃國昌遇到王梅英就是沒輒，管你黃國昌怎麼起乩。她就是面無表情的冷冷看著他表演，然後沒有要理他的意思」。其他網友則紛紛表示「你質詢就質詢，搞得像流氓一樣」、「真的不用理他，這不是質詢是演戲，演給那些小蔥小草看的」、「冷眼看著他耍猴戲」、「小丑你跟它認真你就輸了」。

之後黃國昌又問王梅英，「有沒有去過Brussel（布魯塞爾）」、「從阿姆斯特丹（荷蘭首都）到Brussel多遠妳知道嗎？」等問題，王梅英表示她「個人有去過」，並提到「我不知道他們是用什麼交通工具」。黃國昌又說「我可以跟妳講啦，一下阿姆斯特丹的機場，下去坐鐵路到Brussel，兩個小時，兩個小時！」

針對這段質詢，也有鄉民在PTT政黑板諷刺「不愧是我們的國昌老師，果然博學多聞

，看樣子從立委位置卸任後，可以無痛轉職、擔任荷比導遊了」，其他網友也酸「典型黃國昌拿雞毛蒜皮的小問題在那放大，然後剪短影音藉以抹黑對方很爛」、「不是在討論民法繼承編修法嗎？質詢問這個幹嘛？」、「黃國昌這很藍黑，專門質詢北七問題」、「黃國昌不知道李有宜退黨，卻知道無關緊要的事XD」、「你知道你的帳房回台灣的時間嗎？」

詹凌瑀也在臉書發文批評，黃國昌今天質詢司法院副秘書長，問的問題一下子「醬油跟醋」，一下子又問人家「有沒有去過Brussel」，知不知道「怎麼從阿姆斯特丹到Brussel」，跟質詢內容完全不相甘，亳無專業可言。

詹凌瑀諷刺黃國昌，從頭到尾大聲咆哮，但遭到司法院副秘書長冷回，黃國昌被無視看起來更急躁了，身體一直扭動，講話還結巴。詹凌瑀稱，「看來對付他最好的方法，就是冷回他、不理他，讓他不知道怎麼繼續作秀下去，他就會慌張、自曝其短」。

詹凌瑀也直言，「從現在開始，立法院被質詢的官員應該同聲一氣，把蔥哥當作空氣，直到2026年1月31日為止」。她在文末也再度諷刺黃國昌「雞腸鳥肚」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法