中油三接弊案檢僅約談世曦公司 國民黨團批大案小辦

立法院國民黨團今召開「中油、世曦共組貪污集團？！卓榮泰出來面對！」記者會。（記者田裕華攝）

中油第3座液化天然氣接收站（三接）工程遭檢舉浮報預算逾百億元，檢調2日晚上發動大規模搜索中油和台灣世曦工程顧問公司，並約談世曦前董座施義芳等人。立法院國民黨團今召開記者會批評綠營自己人大案小辦，呼籲檢方不要「假調查、真包庇」，務必將中油三接工程弊案查個水落石出，揪出幕後真正的黑手。

國民黨團書記長羅智強表示，檢方在辦民進黨貪腐案件有36計，表面上大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥」、「以拖待變」。檢舉人檢舉2次石沉大海，11月13日再透過他第三度將檢舉函交給當日出席記者會的法務部代表，「檢方昨日才發動大規模搜索，已慢了21天」，有關人員都已滅證、串供，根本是檢察官「慈悲的溫柔」。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，他覺得賴清德總統和前總統蔡英文真的有深仇大恨，明明中油也有事，但只有前台灣世曦工程公司董事長施義芳變被告，施有問題該辦該查，但施是蔡英文的人，所以「特殊待遇」。

羅智強表示，檢舉函當中多次提到關鍵人物「中油總經理」，中油總經理多次跟東丕營造說，「調高預算」、「我們會以你提出的價格做預算」、「不要擔心其他廠商的政治實力」。等到招標後，中油總經理又跟東丕營造說，「我沒壓力是騙人的」、「我不能叫你不投，但你得標也不會好過」。

羅智強指出，得標廠商世曦當然也有問題，但檢方不用查關鍵的「中油總經理」？檢方都不用約談？不用列被告？現任中油董事長方振仁說，開標時他是總經理，但招標過程是前總經理的事（中油前總經理為李順欽）。檢方雖然大動作約談世曦前董事長等3人，但最後竟然無保請回，檢方是「大案小辦」嗎？

國民黨團副書記長王鴻薇表示，對照昨日清潔隊員被依「貪汙治罪條例」判刑，原來在民進黨執政下，王子與庶民犯法，其實是完全不同罪、不平等，有黨證就沒有關係。

王鴻薇表示，中油是重要的國營事業，昨天檢方偵辦的關鍵人物施義芳，他是民進黨從2008年開始，歷屆全國不分區立委的被提名人；後因賴清德總統容不下英系，換上前立委鄭運鵬擔任世曦董事長。世曦工程是台灣工程界老大，猶記得當年施義芳擔任世曦董事長時，滿滿的祝賀花籃如舉辦花博一般，可見其政商關係之雄厚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法