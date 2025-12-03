賴清德揭一國兩制是中共「愛國者」治台！ 國台辦崩潰

國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館回國訪問團」時表示，九二共識、一中原則、台灣方案就是「一國兩制」，未來就是中共「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人是急統路線。中國國台辦今天反嗆說，指賴清德相關言論「用心險惡」，其目的在於恐嚇台灣同胞、否定九二共識；學者分析，中共想併吞民主台灣的野心被看穿，在見笑轉生氣。

國台辦發言人張晗指出，「九二共識」是1992年海協會與海基會授權達成的，各自以口頭方式表述。海峽兩岸均堅持「一個中國原則」共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎。

請繼續往下閱讀...

張晗聲稱，「一國兩制是國家統一後的制度安排，是一個民主的、和平的、善意的、共贏的方案」。在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

張晗進一步說，台灣前途在於國家統一，台灣同胞的福祉基於國家統一，將團結廣大台灣同胞一起探索「兩制台灣方案」，豐富和平統一的實踐，堅定推動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」進程。

另外，對於賴清德指出，國內民調壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線。

張晗反嗆說，賴清德肆意箝制台灣民眾參與兩岸交流的自由，粗暴剝奪老百姓追求更美好生活的權利，充分揭露其「恐怖政治、綠色獨裁」。「一國兩制」是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共領導人習近平2019年提出「一國兩制台灣方案」，「一國兩制」在台灣是完全沒有市場，從歷次政大民調來看，台灣人認同自己是中國人的比例非常低，而且「一國兩制」香港經驗的失敗，遭逢相當大民意反撲，也讓台灣人看清。

洪敬富批評，九二共識就是在中共主張的「一個中國原則」之下，國台辦質疑賴總統在恐嚇台灣民眾，反倒是中共想併吞民主台灣的野心被看穿，中共見笑轉生氣，中國無法用民主、自由的普世價值說服台灣，只會用批判賴的方式粗暴回應，甚至還不斷用武力威脅，恐嚇台灣的其實是中國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法