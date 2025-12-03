批黃國昌空降「自己人」 詹凌瑀：把在地經營的戰友當免洗筷

詹凌瑀發文批評，李有宜在三蘆蹲點多久了，結果黃國昌完全沒協調，直接空降來自金門、與三蘆在地毫無淵源的周曉芸，甚至大剌剌掛出兩人的合體看板。（圖擷自周曉芸臉書）

民眾黨發言人李有宜日前無預警退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關。媒體人詹凌瑀發文批評，李有宜在三蘆蹲點多久了，結果黃國昌完全沒協調，直接空降來自金門、與三蘆在地毫無淵源的周曉芸。她也質疑黃國昌嘴上說沒人有特權，行動上卻是只挺自己人，把黨內資源當私產，吃相真的太難看。

詹凌瑀在臉書以《黃國昌的「公平」全是謊話》為題發文質疑，李有宜在三蘆蹲點多久了？上次立委選戰雖然惜敗，但她沒走，繼續在地深耕就是為了拚議員。結果你黃國昌完全沒協調，直接空降來自金門、與三蘆在地毫無淵源的子弟兵周曉芸插旗，甚至大剌剌掛起跟你的合體看板。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀批評黃國昌，嘴上說沒人有特權，行動上卻是只挺自己人，把在地經營的戰友當免洗筷，把黨內資源當私產。她也直言「這不是公平競爭，這是赤裸裸的清洗異己，別再演了，吃相真的太難看」，並在文末諷刺「雞腸鳥肚黃國昌」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法