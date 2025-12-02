為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：「馬英九執政宣稱兩岸和平紅利，我都沒看到」

    2025/12/02 21:33 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統批評前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平。（總統府提供）

    賴清德總統批評前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平。（總統府提供）

    賴清德總統今接見北美台灣同鄉時，批評前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平，馬英九任內國防預算不斷縮減，自認能得到中國善意回應，事實卻是中國國防預算大幅增加、對台灣的武力威脅越來越強。

    賴清德今接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，面對中國的威脅，一定要顧好台灣，馬英九時代認為，只要不增加國防預算就能得到中國的善意回應，但事實並非如此，馬任內國防預算不斷縮減、不到GDP2%，但中國那段時間的國防預算卻以2位數幅度不斷成長，對台灣的威脅也日益強烈，直至蔡英文前總統上任後改變策略，蔡任內最後一年國防預算成長到GDP 2.4%至2.5%。

    賴清德說，面對中國的威脅，台灣一定要堅持理念，不能放棄主權，為此，他最近提出8年1.25兆的國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主，其中一項預算是要建立「台灣之盾」，抵抗中國進一步的進攻，在野黨卻準備走另一條路，接受中國的要求，接受「一個中國」原則的九二共識。

    賴清德說，中國國家主席習近平說得很清楚，所謂九二共識「一個中國」原則的台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，如同現在「愛國者治港」一樣，也就是中國批准的愛國者才可以選舉，這是要把台灣推向急統，但他身為總統，但他的使命就是「確保台灣的安全、維持台灣的民主自由，讓我們的子孫能夠世世代代在這裡生存。」

    賴清德接著提到，馬英九開口閉口說8年執政有「兩岸和平紅利」，「我當總統看了那些資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平，馬任內，中國的武力威脅越來越強，馬英九開放中客來台、兩岸簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議），經濟成長率平均2.8%，蔡英文任內平均則有3.2%，明顯贏過馬英九，這是擺明的事實。

    賴清德指出，馬前總統任內策略是將經濟鎖入中國，蔡前總統則轉變成走向世界，今年我國整年經濟成長率有望達到7%，贏過日本、美國、歐盟平均值，「也贏過那個壞鄰居」，壞鄰居今年差不多4%，而且都作假帳，台灣則是做信用的。

