國安局：中共持續對日施壓 日本對台立場獲美盟聲援

國安局分析指出，中共持續對日施壓，但避免情勢失控，而日本對台立場，也獲得南韓、英國等美盟國家聲援。（彭博資料照）

日本首相高市早苗上月中旬重申「台灣有事」立場，後續中國對日本發起一連串威脅，中日關係緊張。國安局分析指出，中共持續對日施壓，但避免情勢失控，而日本對台立場，也獲得南韓、英國等美盟國家聲援。

立法院外交及國防委員會週三將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

國安局書面報告指出，中共為迫使日本首相高市早苗撤回涉台言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛；另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕於11月25日舉行會談，顯示並未切斷與日本對話管道，同時也未見動員大規模反日民族主義活動，顯示中共持續對日施壓，但避免情勢失控。

日本方面，國安局指出，日相高市早苗強調願持續透過對話，推進與中共關係，但堅持不會撤回先前涉台言論，日本內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充及常駐聯合國代表山崎和之等官員，先後駁斥中共宣稱將引用聯合國「敵國條款」、「有權對日本採取軍事行動」。

國安局指出，日本內閣會議11月25日也發布答辯書，重申對台海議題立場不變，美國國務院及駐日大使葛拉斯（George Glass）11月15日起多次強調對日安保承諾，美國總統川普也主動致電高市早苗，確認續推美日同盟緊密合作。

國安局指出，南韓、印度、英國等多國於G20峰會場邊，與高市早苗會談共商實現「自由開放印太」，美盟多國也公開表達台海和平穩定的重要性，顯現日本堅定對台立場獲得美盟公開聲援。

國安局列舉，七大工業國集團（G7）11月12日發布「外長聯合聲明」，重申維護台海和穩重要性，反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀企圖；美國、南韓元首峰會11月14日發布聯合事實清單，關切台海及周邊海域和平穩定重要性，反對以武力或脅迫片面改變現狀；美眾院美中戰略競爭特別委員會11月18日於社群媒體指出，台灣安全直接影響區域安全，美國將與日本站在同一陣線，反對中共脅迫，共維自由開放印太；新加坡總理黃循財11月19日表示，支持日本在區域扮演更積極角色；泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）11月25日表示，台海穩定對東協及泰國皆至關重要，盼各方謹慎應對情勢；越南外交部發言人范秋姮11月27日指出，台海和穩對區域及全球至關重要，盼各方為維護區域及全球和穩做出貢獻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法