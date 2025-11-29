郭國文斥責國民黨介入民進黨台南市長初選 謝龍介、蔡育輝回應了

擔任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今天（29日）以國民黨台南市議員蔡育輝支持陳亭妃為例，指控國民黨介入民進黨市長初選，質疑企圖影響2026年市長選舉。（記者楊金城攝）

民進黨台南市長初選，立委林俊憲和陳亭妃一對一競選白熱化，擔任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今天（29日）以國民黨台南市議員蔡育輝支持陳亭妃為例，指控國民黨介入民進黨市長初選，質疑企圖影響2026年市長選舉。

國民黨台南市黨部主委謝龍介回應說，民進黨在台南執政32年，鄉親早就想要政黨輪替，國民黨也不需要介入民進黨的初選。

請繼續往下閱讀...

郭國文呼籲國民黨「自重」，約束黨員不要插手民進黨內市長初選家務事，尊重政黨政治，就像民進黨不會去干涉國民黨台南市長初選。

蔡育輝回應仍不改其志，他說，看到民進黨從黨主席賴清德、主委郭國文到台南市長黃偉哲都一面倒的支持林俊憲、打壓陳亭妃，認為民進黨初選不公，才同情陳亭妃並支持她。

郭國文今天在新營市黨部宣傳剛出刊的「臺南本土種」第2集，紀錄台南市今年接連天災期間，結合各界救災的故事和面臨種種見縫插針的謠言攻擊，對於被外界質疑市黨部不中立，郭國文指出，早在他競選市黨部主委就已表態支持林俊憲參選台南市長，且台南市長提名由中央黨部辦理，市黨部也不是選務機構，因此沒有「不中立」、「不公正」疑慮，他也不會動用市黨部資源，加上雙方陣營有許多黨籍公職人員也都兼任黨職，各扶其主，並無不中立的問題。

郭國文說，政黨政治要彼此尊重，但國民黨近二年來或明或暗介入民進黨台南市長初選，蔡育輝更公開在議會表態支持陳亭妃，國民黨不久前的黨主席選舉，絕對可以感受到中共介選的痛，呼籲國民黨自重，約束黨員不要介入民進黨的市長初選。

謝龍介喊話藍營支持者不需要介入別人初選，呼籲接獲民進黨民調電話就說唯一支持謝龍介，「國民黨要贏的光明正大」。國民黨尚未完成3合1選舉的提名，若提名後蔡育輝仍表態支持陳亭妃，相信對他反而是種傷害。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法