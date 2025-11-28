徐春鶯涉犯反滲透法介選收押禁見 綠委提案「最低關1年以上」

徐春鶯涉受中國指示、資助，替民眾黨總統候選人柯文哲造勢、宣傳，羈押禁見。（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉受中方資助、指示，為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，法院審理後裁定羈押禁見。民進黨立委王定宇及王義川等人提案修「反滲透法」，增訂最低刑度為1年以上5年以下有期徒刑，今（28）日立法院會交付內政、司法及法制兩委員會審查。

檢調查出，徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，不實文件向銀行詐貸，且在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，受滲透來源指示資助，為柯文哲及黃珊珊站台造勢、宣傳支持，分別觸犯「銀行法」、「刑法」詐欺罪、以及「反滲透法」第4條第1項規定。

針對中共近年強化統戰滲透力道，王定宇等人提案指出，現行「反滲透法」第3條至第5條條文的罰則未規定最低刑度，僅有最高法定刑的規定，司法實務留給法官相當寬廣的判刑空間。在滲透收買成本低廉、被抓到代價又不大的成本考量下，日後各式五花八門的滲透行為，只會越來越多，抓不勝抓。

王定宇憂心，國安、檢調及審判等執法量能，屆時可能將被大量案件所拖垮。反滲透的效果有限，遏阻功能不彰，恐無法達到防範境外敵對勢力的滲透干預、確保國家安全及社會安定、維護中華民國主權及自由民主憲政秩序的立法目的。

據此，草案條文增訂，若任何人受滲透來源的指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案相關活動，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

若任何人受滲透來源的指示、委託或資助，進行「遊說法」所定的遊說行為，就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

