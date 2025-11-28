為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐春鶯涉犯反滲透法羈押禁見 吳欣岱：民眾黨用多元包裝統戰與犯罪

    2025/11/28 14:54 即時新聞／綜合報導
    吳欣岱。（資料照）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，新北地院昨裁准羈押禁見。對此，台灣基進秘書長吳欣岱表示，這幾年我們陸續揭露民眾黨和中國的關係，很多人認為我們「太政治化」、「太激進」。但如今事實告訴我們，民眾黨用多元包裝的，不只是統戰，而是更多的犯罪行為和以公謀私。

    「路遙知馬力，日久見人心」。吳欣岱今日於社群平台發文提及，看到徐春鶯因涉入詐欺、銀行法等案件遭收押禁見，心情其實沒有意外。因為2年前，當民眾黨準備要把她放進不分區名單時，我們已經把所有能看到的警訊都攤在陽光下。

    吳欣岱指出，「我當時寫過一連串文章，提醒大家她的背景、爭議、言行紀錄，都和一個負責任政黨對不分區立委的標準相去甚遠。我也質疑民眾黨的提名機制到底出了什麼問題：為什麼一個背後問號這麼多的人，竟然能被當成全國性的『專業代表』來推銷？」

    吳欣岱接著說，大家記得嗎？被問到徐春鶯的統戰疑慮時，柯文哲還回應：「那就不要讓他去國防外交委員會就好啊」，實在誇張！

    一個政黨的不分區名單，就是最能檢視它價值與靈魂的地方。民眾黨當年想偷渡中國的聲音進入國會，就已經證明他們並非「超越藍綠」、「新政治」，而是紅統、利益結合。

    她從來不會因為先天無法改變的事而討厭某個人，而是政治需要基本的誠信。政治人物不是不可以犯錯，但如果一開始就用錯誤的人、錯誤的理由、錯誤的標準去推人進國會，那就是政黨必須負責的問題。而徐春鶯遭收押禁見的新聞，只是把過去被忽視的隱患明明白白放在大家眼前。

    吳欣岱坦言，2年前我們說過的話，如今全部被驗證。希望這件事能提醒大家，政治不是看誰說得好聽，而是看誰面對危險時願不願意講真話。能不能在所有人都覺得「應該沒關係吧」的時候，站出來說「不行，這關係很大」。

    不少網友看到貼文後紛紛留言，有人說「又是一個民衆黨誇張的行為，國衆兩黨該減掉，台灣才能長久下去！」、「台灣防堵中國滲透的能力不足，屢屢被中國在台的官員代表打玩的......」、「爛黨爛貨！竟然還意圖提這種人當不分區」。

    在 Threads 查看

    圖 圖
    圖 圖
