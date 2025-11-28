徐春鶯涉犯反滲透法羈押禁見 吳思瑤：民眾黨應尊重司法勿枉勿縱

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，若拿中方資助替政治人物助選，這違反反滲透法，當然是要查、該辦、嚴懲的犯行。（記者李文馨攝）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，新北地院昨裁准羈押禁見。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，若拿中方資助替政治人物助選，這違反反滲透法，當然是要查、該辦、嚴懲的犯行；呼籲民眾黨應清楚說明，就徐春鶯個案，尊重司法查辦，勿枉勿縱。

徐春鶯過去曾替競選台北市長的民眾黨立委黃珊珊站台，黃珊珊今天回應，說徐接受指示、受人資助是非常嚴厲的指控，需拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。

吳思瑤表示，最近中配爭議頗多，徐春鶯所涉的除了反滲透法，接受中方的資助，替民眾黨從黃珊珊市長參選人到柯文哲總統參選人助選，這就是清楚的拿著中方的資助，違反國家反滲透法替政治人物助選，這當然是要查、該辦、嚴懲的犯行。

吳思瑤指出，徐春鶯也涉地下匯兌，據說是數千萬元的犯行，另外也犯有詐欺罪行，不管詐欺、地下匯兌，甚至是反滲透法，只要在台灣違反任何一個法律，不管是任何人、任何國籍、任何黨籍，都應當接受司法的調查與究辦，在司法之前人人平等，不分黨籍、不分國籍，該辦就辦。

吳思瑤認為，徐春鶯其中之一的犯行是反滲透法，且非常具體的事證，接受了中方的資助，而助選的對象是民眾黨市長參選人及總統參選人，這件事情非同小可。民眾黨應當清楚說明，就徐春鶯的個案，尊重司法查辦，勿枉勿縱。

她也提到，在政治上，黃珊珊也好、柯文哲也罷，確實收受了徐春鶯轉介中方的選舉協力，這絕對有非常高的違法問題、國家忠誠的問題。

吳思瑤說，台灣守法、友善、熱愛台灣這片土地的新住民、中配、外配非常多，如同韓國金針菇、推廣體育的瑞莎，應給予這些一起生活、熱愛台灣的新住民、中配最高的支持；對於少數的違法中配，或是國民黨人藉由修法給中配不合理的特權，相關問題可以兩相比較，但不需要把所有的中配污名化，貼上不合理的標籤，畢竟多數的中配、新住民都是值得關愛的新台灣人。

