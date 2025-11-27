黃國昌被日政要拒見白營跳腳 外交部：行程非駐館能決定

民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭「涉外人士」爆料被多位親台派政治人物拒見。圖為民眾黨主席黃國昌拜會日本國民民主黨。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭「涉外人士」爆料被多位親台派政治人物拒絕，民眾黨副秘書長許甫今日下午聲稱「涉外人士」將古屋圭司等國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，呼籲總統府、外交部等單位應出面澄清。對此，外交部今（27）日說明，絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體；由於正值日本國會開議，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

網路媒體《NOWnews》報導指出，黃國昌率領青年團訪日，原計畫與自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子即日本維新會高層會面，但都遭拒。根據民眾黨說明，黃國昌最後成功拜會自民黨眾議員古屋圭司、自民黨青年局長平沼正二郎、國民民主黨眾議員古川元久等多名跨黨派議員。

請繼續往下閱讀...

外交部今回覆媒體提問表示，關於立法院各黨團及委員提出的出訪需求，外交部均一視同仁，指示駐外館處全力協助安排。

外交部說明，黃國昌本次行程在有限時間內，由我國駐日本代表處依據黃國昌辦公室提出的需求協助洽排，由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

外交部強調，外交部同仁絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法