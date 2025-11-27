為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌被日政要拒見白營跳腳 外交部：行程非駐館能決定

    2025/11/27 17:42 記者黃靖媗／台北報導
    民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭「涉外人士」爆料被多位親台派政治人物拒見。圖為民眾黨主席黃國昌拜會日本國民民主黨。（民眾黨提供）

    民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭「涉外人士」爆料被多位親台派政治人物拒見。圖為民眾黨主席黃國昌拜會日本國民民主黨。（民眾黨提供）

    民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭「涉外人士」爆料被多位親台派政治人物拒絕，民眾黨副秘書長許甫今日下午聲稱「涉外人士」將古屋圭司等國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，呼籲總統府、外交部等單位應出面澄清。對此，外交部今（27）日說明，絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體；由於正值日本國會開議，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

    網路媒體《NOWnews》報導指出，黃國昌率領青年團訪日，原計畫與自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子即日本維新會高層會面，但都遭拒。根據民眾黨說明，黃國昌最後成功拜會自民黨眾議員古屋圭司、自民黨青年局長平沼正二郎、國民民主黨眾議員古川元久等多名跨黨派議員。

    外交部今回覆媒體提問表示，關於立法院各黨團及委員提出的出訪需求，外交部均一視同仁，指示駐外館處全力協助安排。

    外交部說明，黃國昌本次行程在有限時間內，由我國駐日本代表處依據黃國昌辦公室提出的需求協助洽排，由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

    外交部強調，外交部同仁絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播