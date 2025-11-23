王世堅遭AI偽造到中國拍片！本尊拋赴中「4+1原則」：沒達成絕不去

民進黨立委王世堅。（資料照）

因過往質詢金句「從從容容、游刃有餘」被改編成抖音歌曲在中國爆紅的民進黨立委王世堅，近日流傳影片稱他低調前往中國，但王世堅本人馬上跳出來澄清，相關影片為AI偽造，他人一直都在台灣。今天（23日）王世堅受訪時又強調，如果能夠達成「非地方對中央」、「非黨對黨」、「非強迫交流」、「用台灣護照而非台胞證」這4個條件，他才有可能去中國。

綜合媒體報導，最近王世堅被有心人士用AI惡意偽造赴中拍片，網傳影片可以看到假王世堅拿著自拍棒，宣稱自己到中國「不代表民進黨」。王世堅昨（22日）晚在臉書發文澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃，請大家別被不肖人士欺騙」。經比對，有心人士是利用王世堅7年前為兌現「跳海」承諾的真實影片進行偽造。

請繼續往下閱讀...

王世堅本尊23日現身受訪，怒斥這種行為非常惡劣。他強調，台灣和中國可以交流，但必須有3個原則。第一，不是地方對中央，雙方需要平等交流；第二，不是黨對黨之間的談判交流，台灣任何一個政黨，包括民進黨在內，不能跟中共單獨交流，因為台灣與中國的關係是由2300萬人民決定，不是任何單一政黨能夠決定；第三，不是中共拿刀子架在我們脖子上逼迫交流。

他接著說，還有一個他個人的堅持，就是去中國要用台灣護照，而非台胞證，等到那天中共願意開放中國人持中國護照來台，台灣人持台灣護照到中國，他才有可能去中國。王世堅還說，現在中共對台各種軍事恫嚇，這種情況下根本不可能有什麼善意交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法