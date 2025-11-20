反制中國最強宣傳！賴清德吃壽司挺日本水產 畫面登東京電車

中國抵制日本水產品，台灣總統賴清德午餐吃鹿兒島比目魚、北海道干貝壽司力挺日本，意外登上日本電車螢幕。（圖擷取自Threads/@kkeennboy）

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後，中國立刻升高報復，連帶強化對日本水產品的抵制攻勢。就在北京大動作打壓之際，台灣總統賴清德卻反向以午餐力挺日本，今（20）日曬出鹿兒島比目魚、北海道干貝壽司，引爆台日網友熱議，更意外登上日本電車螢幕，被形容是「最有效的反制宣傳」。

一名台灣網友在Threads發文指出，他搭乘東急田園都市線時，竟看到新聞跑馬燈播放《共同社》快訊，以「台湾総統、すしランチで日本支援」（台灣總統以壽司午餐支持日本）為標題，搭配賴清德拿著生魚片壽司的照片，內容並以日文強調他午餐選擇鹿兒島比目魚與北海道干貝，展現支持日本漁業的態度。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「就是要這樣表態，挺我們的盟友才不會心寒」、「跟著賴總統一起支持日本台日友好。」、「直接寫台灣總統，現在大家都不演了，大場面要來了嗎？」、「這效果真的很好，非常即時」。也有網友回報在秋葉原、其他車站同樣看到相關畫面。

中國禁日本水產 賴總統秀午餐吃日生魚片送暖 日網友喊感動

