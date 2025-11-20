造詣變「造紙」！黃國昌又出糗 網揪「臭不可聞」3大發明

黃國昌此前聲援柯文哲，卻將布條上的「醫」及「關」字寫錯引發網友討論。（資料照）

民眾黨主席黃國昌的中文程度再引起話題，黃國昌今天（20日）在立法院質詢時，誤將「造詣」念成「造紙」，而這已是他半年內多次念錯同一個字，有網友說「十幾年沒聽過造紙了」，質疑「他的中文程度是不是只能對打麥玉珍」。

立法院司法法制委員會今審查「憲法訴訟法第18條條文修正草案」等，質詢時，黃國昌提出，憲法訴訟法第17條：憲法法院應將聲請書送達相對人這條規範的意旨是什麼？然而，在憲法法庭書記廳長許碧惠還沒說完，黃國昌搶著說：「您廳長啊，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學、『造紙』都非常深啊。」

請繼續往下閱讀...

這段影片在社交平台流傳，有網友表示，「從來沒想到可以在質詢場合聽見『造紙』，難怪廳長對黃國昌投以關懷的眼神」，「蔡倫（東漢宦官，改良造紙技術）感謝他的推廣」「造詣在康乃馨是念造紙嗎？」

另有網友在PTT發問：「是說國昌老師上次明明說：真的是蠻慚愧的……那怎麼這次還繼續唸錯呢？又要再慚愧一次了嗎？」「唸詣（ㄧ、）啦，造詣有這麼難唸嗎？」還有網友爆料，「他直播上一直都是念造指，他是真的不知道這字的正確念法，還有其實不只這個，他一堆常見但很容易念錯的詞會念錯。」

甚至有網友歸納出黃國昌有3大發明：「指藍針，咆哮火藥，造旨術」。

