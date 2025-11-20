獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證件。（資料照）

中共誘拉台灣民眾申領中國身分證件，政府清查違法在中國設籍或持有中國身分證、定居證，已註銷逾50人台灣身分。知情官員透露，有些中配同時擁有雙重身分，甚至領對岸的退休金，或想繼承中國那邊的遺產，最後選擇中華人民共和國身分，已被主管機關除籍。

據了解，這一波除籍名單，包含協助台人代辦中國身分證的泉州台青創業園區總負責人林金城及其同夥蘇士恩外，有曾在國際賽事高舉五星旗的跆拳道選手李東憲，以及在福建「華僑大學」任職，取得中國定居證的台籍教師張立齊等人；另一部分人士則為在台灣的中國籍配偶，有些是民眾檢舉持中國身分證件，亦有主管機關主動追查到的。

熟稔中共統戰的官員受訪表示，有些民眾領到中國身分證後很開心，在網路上發文分享或宣傳，主管機關會循線追查，證明確有其事，就會進一步依法除籍。有些案例是台灣民眾去中國境內申領一次性的中國護照，主要目的是要從中國出境到俄羅斯旅遊，這些人拿到一次性中國護照，也在網路發文炫耀，政府相關單位掌握後，就會將其台灣身分取消。

官員指出，除此之外，政府先前進行各種專案清查，其中包含中國籍配偶，有些中配仍具有雙重身分，擁有台灣籍和中國籍，但相關案件情況各不相同。例如有些人聲稱，台灣政府當時沒有嚴格要求她們放棄中國籍，所以一直以來都有中國身分證。

據舉例，也有中配是有台灣戶籍及中華民國身分證，但還在申領對岸的退休金，有些人則是因為中國一胎化政策，想要繼承中國那邊的遺產，從未放棄中國籍。

官員進一步說，這些被查到擁有兩種身分的中配，政府依據兩岸單一戶籍制，要求必須「二選一」，有的中配為繼承財產或領取對岸退休金，寧可放棄台灣身分選擇中國，所以就把他們除籍。上述各種情況的案件加總，總共將50幾人註銷台灣身分。

他強調，被除籍的中配是專案清查找到的，並不包含煽動武統而被除籍的中配錢麗，武統中配的部分不在名單中。因錢麗除籍後退回「依親居留」狀態，仍有許多民眾檢舉盼取消居留許可，這部分相關機關將召開聯審會處理。

