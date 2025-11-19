為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共稱「一國兩制」統一最佳方式 陸委會：香港證明是專制統治

    2025/11/19 18:45 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。陸委會駁斥，香港經驗也已經證明，「一國兩制」只會是中共專制統治。

    朱鳳蓮在國台辦例行記者會表示，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。越早解決台灣問題、實現祖國統一，越有利於台灣發展，越有利於台灣同胞過上更好日子。

    陸委會表示，本會長期民調顯示，超過8成以上台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張。「一國兩制」不得人心，在台灣沒有市場。

    陸委會強調，兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主生活方式，香港經驗也已經證明，「一國兩制」只會是中共專制統治。

