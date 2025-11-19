國台辦稱懲獨信箱收上萬封舉報 立委：有馬英九、鄭麗文？

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，「台獨打手幫兇舉報專欄」檢舉郵箱自開通以來，有關檢舉線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件。（翻攝直播）

中國國台辦今年3月在官網推出「台獨打手幫兇舉報專欄」，國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，檢舉郵箱自開通以來，有關檢舉線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件。立委痛批，只有專制國家才會把上萬人的舉報，拿來當作政治宣傳的工具。若舉報名單裡有習近平、馬英九、鄭麗文，難道也會列入台獨份子？

朱鳳蓮在國台辦記者會上表示，已經收到上萬封舉報郵件，這充分顯示兩岸民眾希望嚴懲台獨打手、幫兇的態度，也反映了兩岸民眾堅決反對台獨分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲。我們支持相關部門以事實為依據、以法律為準繩，對「台獨」打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責。

另，台灣網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源，遭中共發布懸賞通告，提供線索最高可獲25萬人民幣。朱鳳蓮說，溫、陳長期傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國惠台利民政策，欺凌、迫害在台中配合支持兩岸關係和平發展的台灣同胞，充當台獨打手幫兇，助紂為虐、影響惡劣。懸賞通告中的獎勵措施，由公安機關依據相關法律和規定執行。

對於陸委會日前警告，台灣民眾若配合中共懸賞提供相關線索，將依法查辦。朱反嗆說，許多台灣民眾對陸委會的恐嚇表示不齒，用各種方式與沈伯洋、溫子渝、陳柏源之流劃清界線。

朱鳳蓮稱，公安機關發布通告懸賞徵集兩人違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉。希望兩岸同胞透過相關管道，積極提供相關違法犯罪線索，相關方面將嚴格依法保護檢舉人的訊息和合法權益。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪批評，所謂「舉報」都是惡意的政治攻擊，中共專門用來整人的，沒有一個民主國家會把這種恣意舉報做為懲罰的依據，國台辦居然還把這個拿出來講，煞有其事當成證據，聲稱有上萬人舉報，政治操作成是兩岸民眾「反台獨」，真的令人啼笑皆非。

賴瑞隆質疑，只有專制國家才會把上萬人的舉報，拿來當作政治宣傳的工具，如果舉報名單裡有習近平、馬英九、鄭麗文，難道也會列入台獨份子嗎？在正常的民主國家，人民享有言論自由，中共鼓勵互相舉報台獨，只是在做政治攻防，無助於兩岸之間的溝通。

他強調，中共做法只是讓台灣民眾看清中共本質，人民更加了解專制威權國家是不值得信任的，中共這種作為是服從政治目的，完全不考慮其他國家、人民的觀感，也無人權可言。

