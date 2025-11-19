飄洋過海見老友！郭昱晴感謝巴拉圭挺台 68年建交情誼堅定不變

立委郭昱晴分享，今天一早，從芝加哥飛到巴西，再轉機到巴拉圭，飄洋過海與巴拉圭國會議長，及多位議員見面。（圖擷取自郭昱晴臉書粉專）

立法院副院長江啟臣今天（16日）率團出訪美國及巴拉圭，訪團成員包括民進黨籍立委莊瑞雄、郭昱晴等共14人。對此，郭昱晴稍早發文曬出與巴拉圭國會議長大合照，感性地說「台灣與巴拉圭建交已超過68年」、「台灣不孤單，因為有你們與我們站在一起」。

郭昱晴今日發文提及，今天一早，從芝加哥飛到巴西，再轉機到巴拉圭，飄洋過海與巴拉圭國會議長，及多位議員見面，聽到他們對台灣的堅定友誼，多次代表巴拉圭，為台灣在國際舞台上發聲、力挺，內心真的很感動。

台灣與巴拉圭建交已超過68年，這段跨越世代，身處地球兩端最遙遠的距離但堅定不變的情誼，不只是外交關係，更是彼此在重要時刻始終互相支持的真正友誼。

郭昱晴說，在國際局勢艱難的時刻，能有一位如此堅定、如此真誠的朋友，對台灣來說意義重大。感謝巴拉圭長期以來的支持，也期待未來能在更多領域深化合作，讓台灣與巴拉圭的友誼更加緊密、更加堅韌。「台灣不孤單，因為有你們與我們站在一起。」

