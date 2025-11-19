為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    飄洋過海見老友！郭昱晴感謝巴拉圭挺台 68年建交情誼堅定不變

    2025/11/19 11:33 即時新聞／綜合報導
    立委郭昱晴分享，今天一早，從芝加哥飛到巴西，再轉機到巴拉圭，飄洋過海與巴拉圭國會議長，及多位議員見面。（圖擷取自郭昱晴臉書粉專）

    立委郭昱晴分享，今天一早，從芝加哥飛到巴西，再轉機到巴拉圭，飄洋過海與巴拉圭國會議長，及多位議員見面。（圖擷取自郭昱晴臉書粉專）

    立法院副院長江啟臣今天（16日）率團出訪美國及巴拉圭，訪團成員包括民進黨籍立委莊瑞雄、郭昱晴等共14人。對此，郭昱晴稍早發文曬出與巴拉圭國會議長大合照，感性地說「台灣與巴拉圭建交已超過68年」、「台灣不孤單，因為有你們與我們站在一起」。

    郭昱晴今日發文提及，今天一早，從芝加哥飛到巴西，再轉機到巴拉圭，飄洋過海與巴拉圭國會議長，及多位議員見面，聽到他們對台灣的堅定友誼，多次代表巴拉圭，為台灣在國際舞台上發聲、力挺，內心真的很感動。

    台灣與巴拉圭建交已超過68年，這段跨越世代，身處地球兩端最遙遠的距離但堅定不變的情誼，不只是外交關係，更是彼此在重要時刻始終互相支持的真正友誼。

    郭昱晴說，在國際局勢艱難的時刻，能有一位如此堅定、如此真誠的朋友，對台灣來說意義重大。感謝巴拉圭長期以來的支持，也期待未來能在更多領域深化合作，讓台灣與巴拉圭的友誼更加緊密、更加堅韌。「台灣不孤單，因為有你們與我們站在一起。」

    相關新聞請見︰

    江啟臣率國會訪問團出訪美國及巴拉圭

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播