為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌被控質詢涉對價關係 北檢已列貪污他字案被告

    2025/11/18 13:04 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    民眾黨主席黃國昌被控質詢涉對價，北檢已列貪污他字案被告，圖為民眾黨立法院黨團18日召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，黃國昌會前受訪。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌被控質詢涉對價，北檢已列貪污他字案被告，圖為民眾黨立法院黨團18日召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，黃國昌會前受訪。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故臺雅集團董事長沈裕雄詐騙案，被媒體報導疑似與沈子沈淳浤提供的資金存在對價關係。據悉，台北地檢署已接獲民眾告發黃涉貪，目前依程序列他字案偵辦，並將黃國昌列為被告，而該案將與狗仔事件衍生的國安法、個資法及妨害秘密等罪，一併由檢察官調查釐清。

    鏡週刊報導指出，黃國昌所屬的凱思國際今年曾收到沈淳浤匯入的200萬元資金，而黃卻在立法院質詢時提及沈裕雄詐騙案，質疑黃此舉與資金來源存在對價關係。黃國昌則公開回應指出，強調其揭弊行動從未收受任何利益，並表示相關指控不實。

    據悉，臺雅集團創辦人沈裕雄事業版圖涵蓋織染、成衣製造、土地開發等投資，卻疑遭特助鄭淳駿及女子羅佩雯合謀詐騙50億元。沈過世後，其妻發現異狀提告，而羅女等人均已被起訴，現正由法院審理當中。

    事後，有民眾認為，依媒體報導中指出，黃針對個案進行質詢行為，疑有對價關係，向台北地檢署告發黃國昌涉貪。據了解，北檢已依程序分案，將黃國昌列為貪污案他字案被告，將交由偵辦狗仔案的檢察官一併調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播