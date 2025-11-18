黃國昌被控質詢涉對價關係 北檢已列貪污他字案被告

民眾黨主席黃國昌被控質詢涉對價，北檢已列貪污他字案被告，圖為民眾黨立法院黨團18日召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，黃國昌會前受訪。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故臺雅集團董事長沈裕雄詐騙案，被媒體報導疑似與沈子沈淳浤提供的資金存在對價關係。據悉，台北地檢署已接獲民眾告發黃涉貪，目前依程序列他字案偵辦，並將黃國昌列為被告，而該案將與狗仔事件衍生的國安法、個資法及妨害秘密等罪，一併由檢察官調查釐清。

鏡週刊報導指出，黃國昌所屬的凱思國際今年曾收到沈淳浤匯入的200萬元資金，而黃卻在立法院質詢時提及沈裕雄詐騙案，質疑黃此舉與資金來源存在對價關係。黃國昌則公開回應指出，強調其揭弊行動從未收受任何利益，並表示相關指控不實。

據悉，臺雅集團創辦人沈裕雄事業版圖涵蓋織染、成衣製造、土地開發等投資，卻疑遭特助鄭淳駿及女子羅佩雯合謀詐騙50億元。沈過世後，其妻發現異狀提告，而羅女等人均已被起訴，現正由法院審理當中。

事後，有民眾認為，依媒體報導中指出，黃針對個案進行質詢行為，疑有對價關係，向台北地檢署告發黃國昌涉貪。據了解，北檢已依程序分案，將黃國昌列為貪污案他字案被告，將交由偵辦狗仔案的檢察官一併調查。

