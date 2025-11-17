推「千站萬輛U-Bike倍增」陳以信政見：打造台南最好騎綠城

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，十七日提出台南U-bike單車系統在他上任後擴增到千站點、萬輛以上的政見目標。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，今（17）日公布第16項市政政見，他宣布將推動「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」，上任後要盡快把台南公共自行車系統的站點擴增至1千站以上、車輛倍增至1萬輛以上，大幅提升台南公共自行車密度，打造台南成為最好騎的綠色生活城市。

陳以信表示，台南市從 2016 年起營運 T-Bike；2023 年全面更換為 U-Bike，至今近3年，全市已有600多個站點、6千多輛單車，U-Bike 使用率持續攀升，今年 9 月更突破1千萬次騎乘，顯示台南市民已開始養成使用公共自行車的習慣，這不僅是市民交通行為的重要轉變，也是台南邁向綠色運輸的重要基礎。

請繼續往下閱讀...

但他指出，台南在推動公共自行車密度上仍然落後其他都會。據統計，台灣各都會「每千人 U-Bike 輛數」分別為台北 9.7 輛、新北 5.6 輛、高雄 4.8 輛、台中 4.3 輛、桃園 4.0 輛，台南僅 3.3 輛，排名六都最後。若依照他的倍增計畫，將車輛快速提升至1萬輛，台南 U-Bike 密度可提升至 5.4 輛、追上新北，擺脫在六都吊車尾的現況。

陳以信也說，目前台南 U-Bike 站點仍高度集中在原台南市區，在原台南縣 31 個行政區中，仍有 10 個行政區的站點不到兩個，屬於極低覆蓋，居民借還不便，更難養成使用習慣。他強調：「沒有密度就不方便，不方便就不會用；相反地，密度提高就會更好用，也能培養民眾使用習慣。」

陳以信表示，他在台南定居這幾年，深刻感受到台南人對機車的依賴，但他相信只要 U-Bike 系統「夠密、夠多、夠好騎」，一定會有更多市民願意使用公共或私人自行車取代短程騎車。如此不僅能減少交通壅塞與停車位需求，也能降低空污與碳排，提升城市整體交通安全，更能發展單車觀光，讓台南的美食、古蹟、街區與海岸線用更友善的方式獲得遊客體驗。

陳以信強調，他的「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」不是口號，而是台南邁向宜居、永續、進步城市的關鍵步伐。他承諾未來將同步整合自行車道系統，提升單車騎乘環境，讓公共自行車成為市民生活真正的交通選項。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法