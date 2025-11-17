是否驅逐薛劍成日本政府難題 矢板明夫提一招讓他被「軟封印」

中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂，發表攻擊性言論，此舉也引起日本政界及輿論不滿，認為應該將薛劍驅逐出境。資深媒體人矢板明夫16日在臉書發文提到，日本不管驅不驅逐薛劍，都會受到衝擊，而另有一招則是讓薛劍留在日本「冷凍」，讓他無法發揮影響力，而被自己「軟封印」。

矢板明夫提到，薛劍的言行若換作是一般人，或許早已因為「殺人預告」、「恐嚇」等罪名被警方帶走，但他有外交豁免權，日本能做的只剩「驅逐出境」，但「驅逐出境」是外交上最沉重、最具破壞性的手段，日方很難輕易做出決斷，日本歷史上也僅動用過4次「不受歡迎人物」（Persona Non Grata）通告。

矢板明夫指出，日本政府擔心的是，一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把他捧成「抗日英雄」，以目前中國民族主義高漲的氛圍，薛劍回國後會被媒體推上神壇、繼續煽動仇日，而這正是日本最不願看到的局面。此外，中國政府可能採取對等報復，驅逐日本外交官、操弄反日情緒，進而在中國工作的日本人或留學生可能遭受到嚴重衝擊。

矢板明夫提到，但如果日本「不驅逐薛劍」，日本國內的民意已經沸騰，尤其是以保守派為基盤的高市政權，也不願意承擔「對中國軟弱」的罵名。

矢板明夫表示，他有一種想法是「讓薛劍留在日本，把燙手的山芋交還給中國」，一個被日本社會討厭、無人願見的外交官，還能開展什麼外事工作呢？各界活動應不會再邀請他，他無法發揮影響力，反而會被軟封印，成為自己「戰狼姿態的囚徒」，某種程度上，這甚至比驅逐能更有效地削弱薛劍。

