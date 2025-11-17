為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    是否驅逐薛劍成日本政府難題 矢板明夫提一招讓他被「軟封印」

    2025/11/17 08:32 即時新聞／綜合報導
    中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社）

    中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社）

    日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂，發表攻擊性言論，此舉也引起日本政界及輿論不滿，認為應該將薛劍驅逐出境。資深媒體人矢板明夫16日在臉書發文提到，日本不管驅不驅逐薛劍，都會受到衝擊，而另有一招則是讓薛劍留在日本「冷凍」，讓他無法發揮影響力，而被自己「軟封印」。

    矢板明夫提到，薛劍的言行若換作是一般人，或許早已因為「殺人預告」、「恐嚇」等罪名被警方帶走，但他有外交豁免權，日本能做的只剩「驅逐出境」，但「驅逐出境」是外交上最沉重、最具破壞性的手段，日方很難輕易做出決斷，日本歷史上也僅動用過4次「不受歡迎人物」（Persona Non Grata）通告。

    矢板明夫指出，日本政府擔心的是，一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把他捧成「抗日英雄」，以目前中國民族主義高漲的氛圍，薛劍回國後會被媒體推上神壇、繼續煽動仇日，而這正是日本最不願看到的局面。此外，中國政府可能採取對等報復，驅逐日本外交官、操弄反日情緒，進而在中國工作的日本人或留學生可能遭受到嚴重衝擊。

    矢板明夫提到，但如果日本「不驅逐薛劍」，日本國內的民意已經沸騰，尤其是以保守派為基盤的高市政權，也不願意承擔「對中國軟弱」的罵名。

    矢板明夫表示，他有一種想法是「讓薛劍留在日本，把燙手的山芋交還給中國」，一個被日本社會討厭、無人願見的外交官，還能開展什麼外事工作呢？各界活動應不會再邀請他，他無法發揮影響力，反而會被軟封印，成為自己「戰狼姿態的囚徒」，某種程度上，這甚至比驅逐能更有效地削弱薛劍。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播