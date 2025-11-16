館長爭議連環爆、黃國昌惦惦 詹凌瑀：原來老師的義氣會挑時機

詹凌瑀今指出，館長的「政治麻吉」黃國昌在館長出事之後「靜悄悄」，詹質疑：「原來國昌老師的義氣會挑時機，朋友也分等級。」（資料照）

「館長」陳之漢遭元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，被網友評為「毀滅級爆料」，民眾黨主席黃國昌則是躺著也中槍。媒體人詹凌瑀今（16日）發文指出，館長這次事件最需要留意的是和「澳門」相關的金流來源及目的，而館長的「政治麻吉」黃國昌在館長出事之後「靜悄悄」。詹質疑：「原來國昌老師的義氣會挑時機，朋友也分等級。」直言「用得著時叫兄弟，用不著時就變外人。國昌老師真的很有義氣呢！」

詹凌瑀提到，館長最近被自己人連環爆，金錢糾紛、桃色爭議、內部矛盾一次攤在陽光下，但這次最敏感的是爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」。詹凌瑀解釋，在台灣的政治語境裡面，「澳門」是中國金流的中繼站，許多來源不願曝光的資金，都會先從那裏漂一圈。

詹凌瑀強調，如果一家台灣企業的股權買賣必須經過「澳門審批」，那這問題就不是生意之爭，而是國安高度疑點。尤其是，如果任何紅色金流企圖透過第三地進入台灣，法律上與國安上都屬於重大風險。

詹凌瑀指出，館長的「政治麻吉」黃國昌平常直播互挺，攻擊同一個對象、罵民進黨、「賴給清德」時默契十足；黃國昌遇到不喜歡的議題，直播開得比誰都快，罵人力道從不手軟。但館長這次牽涉到疑似跨境金流、涉及國安層級的敏感線索，照理說是黃最該跳出來關心的時候，黃卻反常地靜悄悄。

詹凌瑀也拿先前黃國昌妻子高翔扛現金為救柯文哲的行為做對比，這是換成館長有難時，黃國昌不僅聽不到聲音，連直播都懶得開，原以為兩人是生死之交，現在看起來只剩下尷尬的沉默。

詹凌瑀質疑：「國昌老師怎麼不再叫寶貝老婆扛著現金去救館長？還是早就發現館長的利用價值快見底了？原來國昌老師的義氣會挑時機，朋友也分等級，正義要看方向，平常吼得大聲，一到敏感議題，就靜音了。」

