維安特勤隊自費赴星受訓？保一總隊火速澄清

警政署保安警察第一總隊維安特勤隊，傳出有員警出國到新加坡受訓居然得全程自費。保一總隊今晚緊急澄清，經查為108年7月新加坡警察特勤隊邀請維安特勤隊至新加坡參加訓練，並提供4個參訓名額；而此一交流訓練由星方臨時安排，並非總隊維安特勤隊預定行程，所以未編列相關預算。員警為自主參訓，僅需負擔機票與膳食費用。

保一總隊表示，專責人質解救任務的新加坡警察特勤隊，因與保一總隊維安特勤隊的任務性質相似，為透過國際進修交流訓練，以精進維安特勤隊反恐執勤能量，所以民國96、103、113、114年編列公務預算，派遣維安特勤隊至新加坡交流訓練，參訓員警所有費用均由公費支出。

星臨時安排 人員僅付機票、膳食費

至於外傳報導所稱員警出國須自費部分，經查為108年7月新加坡警察特勤隊邀請維安特勤隊至新加坡參加訓練，並提供4個參訓名額，而交流訓練由星方臨時安排，非保一總隊維安特勤隊預定行程，故未編列相關預算。

但，新加坡會提供免費住宿與訓練課程費用，自願參訓的維安特勤中隊人員，則需自行負擔國際機票費用及每日膳食費用。

保一總隊表示，許多隊員認為機會難得，機不可失，所以自主前往參訓，當時受訓人員表現優異，時任警政署長於訓練期間至新加坡慰問受訓人員，受訓人員回國後更頒發獎勵金激勵士氣。

保一總隊表示，總隊維安特勤隊與新加坡警察特勤隊交流訓練成效卓越，115年編列赴新加坡訓練計畫，參訓人員5人，參照歷年訓練費用，經費為新臺幣43萬5千元整，經費尚敷使用，全案送立法院審議中。

