    首頁 > 政治

    國際刑警組織稱紅色通緝不得涉及政治 黃帝穎：中國再度被打臉

    2025/11/15 13:01 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，不只震撼政壇，也造成人心惶惶，國際刑警組織回應中央社詢問時表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。對此，律師黃帝穎表示，國際刑警組織打臉中國對沈伯洋政治通緝無效，繼德國後國際刑警組織再度打臉中國通緝不得涉及政治性質。

    黃帝穎在臉書PO文表示，中國揚言全球通緝沈伯洋，央視更指稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「全球抓捕」沈伯洋。但國際刑警組織回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！

    黃帝穎指出，國際刑警組織引用世界人權宣言打臉中國對沈伯洋的政治通緝，國際刑警組織說明，紅色通緝審查小組會檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程第2條第1款和第3條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動，國際刑警組織狠打臉中國對沈伯洋的政治通緝，就是「世界人權宣言」嚴禁的事項！

    黃帝穎續指，德國與國際刑警組織戳破中共在台內鬼對通緝沈伯洋的不實渲染更打臉韓國瑜的舔共立場，韓國瑜對中國通緝沈伯洋，竟藉勢要求賴總統「撤回中國是境外敵對勢力」，國內特定帳號、政客渲染沈伯洋被中國通緝無法出國有多慘！

    黃帝穎直言，沈伯洋出席德國國會聽證會，已經用行動打臉中國通緝及韓國瑜的舔共立場，國際刑警組織引用「世界人權宣言」直殺中國對沈伯洋政治通緝在國際法上無效，中共在台內鬼對中國通緝沈伯洋的不實渲染，更被徹底戳破。

