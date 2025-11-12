拚首位台南女市長！ 陳亭妃登記初選：最強母雞對抗藍白合

民進黨立委陳亭妃。（資料照）

競逐2026年台南市長選戰提名門票，民進黨立委陳亭妃今（12日）天因鳳凰颱風來襲，由國會辦公室主任赴民進黨中央黨部完成初選登記。陳強調，她會固守台南、與人民站在一起，面對2026年藍白合的挑戰，她會用行動證明自己是「最強母雞」，爭取擔任400年來首位女性台南市長。

因為鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，陳亭妃今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳說明，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒辦法親自到中央黨部登記，故委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，要讓台南的光榮與自信重現。

評估在野黨動向，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？「亭妃要用行動證明，我就是那個最強的母雞。」

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，若連台南都要讓兼任民進黨主席的總統賴清德擔心，民進黨怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展執政版圖？所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。

此外，陳亭妃說，她27年來從未離開基層，服務從沒有休息、腳步也從沒有停下，她知道台南需要什麼、也知道人民期待什麼，「我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。」

陳亭妃今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。（圖由陳亭妃辦公室提供）

