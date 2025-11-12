基隆豪雨不放假！ 議長批忽視民眾生活 國民黨：政治操作

基隆市昨天有多處道路積淹水。（記者盧賢秀攝）

基隆市昨天風強雨大，很多地區積淹水，雙北市局部地區放假、桃園市也放假，基隆卻沒有放假，議長童子瑋發文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」基隆市政府今天表示，基隆這2天依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，議長未尊重科學判斷、政治操作。

議長童子瑋昨天在臉書發文，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」引發各方論戰，甚至質疑各區的民意代表都在忙的時候，請問市長在哪裡？

童子瑋今天受訪時表示，身為民意代表最重要責任就是反映市民的生活跟心聲，基隆市在地形地貌、通勤需求，跟雙北都有一定程度的落差。從前天晚上開始基隆就下爆雨，一整天市民都感受到通勤的不便、塞車，基隆累積雨量300多毫米雖沒有達到放假標準，但市民生活確實有困難，雙北也有部分的地區是採用這個彈性休假的。

他舉例，昨天新北市瑞芳、平溪、雙溪和貢寮等區是休假的，基隆碇內國中有很多是從瑞芳過來學生，這些必須適度的調整，應授權縣市首長自行決定，依照各縣市的需求跟狀況來考量判斷。

昨天議會不分黨派民意代表都接到非常多市民的陳情積淹水問題，各區的民意代表都在忙的時候，請問市長在哪裡？你有看到我們生活的需求，生活的困難嗎？不能只用冷冰的數字來判斷，所以他認為應該考慮跟雙北脫鉤，這是一個最誠懇的建議，畢竟只是建議權，市長才有決策權，最重要考量市民的安全。

黃申棟今天發新聞稿指出，謝國樑市長依據氣象局的專業預測，決定基隆市（12日）照常上班上課，是依據專業數據決策，童子瑋不能尊重科學與專業判斷，反而意圖「討好選民」。

市府昨也簡單回應，基隆風力跟雨量都沒有達標，跟基北北桃共同決策無關；消防局長游家懿則表示，基隆市在這次鳳凰颱風並未在暴風圈範圍內，而預測雨量原本預估100毫米至190毫米，昨天24小時降下300多毫米，但無論預測雨量或降雨量都沒有達到停班、停課標準。

基隆市中山區德安路發生落石。（記者盧賢秀攝）

基隆市中山二路發生擋土牆馬尾石塌落，壓斷瓦斯管線。（記者盧賢秀攝）

基隆議長童子瑋認為，基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑在災應變中心，對議長童子瑋脫鉤說不回應。（記者盧賢秀攝）

