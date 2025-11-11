網造謠蕭美琴80億歐元赴歐演講！ 昔直播畫面被四叉貓挖出「桌面超精彩」

網紅四叉貓也起底造謠者身分，並曝光他過去直播畫面，可見他電腦桌面十分混亂，除了有一個以AV女優為名的資料夾外，還有許多檔案被其他網友質疑為盜版。（取自四叉貓Threads）

副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說，但網路上卻有謠言貼文，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，刑事警察局已下架該篇不實訊息，將依法調查偵辦相關錯假訊息；網紅四叉貓也起底造謠者身分，並曝光他過去直播畫面，可見他電腦桌面十分混亂，除了有一個以AV女優為名的資料夾外，還有許多檔案被其他網友質疑為盜版。

四叉貓昨日起底造謠帳號「caffrey802」身分為陳姓男子，該男在Threads上簡介自稱目前已退休，有在開直播，並附上YouTube頻道名稱。四叉貓表示，他無聊去看了一下陳男的電玩直播畫面，發現陳男偶爾會拍到桌面，而他的桌面相當混亂，除了有一個以AV女優名稱命名的資料夾外，還有使用百度網盤、IE等較少人使用的程式。另外，他的個人履歷、照片檔案、音樂檔案都混亂的放置在桌面上，其中不少音樂檔案以及「模擬器」，被網友質疑為盜版。

貼文下方，網友紛紛留言表示「桌面很精彩」、「不是自稱已退休，財富自由了嗎？」、「退休了還要履歷？」、「他有在玩模擬器（盜版）」、「他有在玩模擬器」、「一堆盜版mp3是不是可以檢舉？」、「音樂也下載盜版」、「這故事告訴我們：不要把檔案跟資料夾都丟在電腦桌面不整理」、「電腦使用習慣有點糟糕喔」。

桌面有以AV女優名稱命名的資料夾。（取自四叉貓Threads）

