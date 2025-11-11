為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網造謠蕭美琴80億歐元赴歐演講！ 昔直播畫面被四叉貓挖出「桌面超精彩」

    2025/11/11 14:39 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓也起底造謠者身分，並曝光他過去直播畫面，可見他電腦桌面十分混亂，除了有一個以AV女優為名的資料夾外，還有許多檔案被其他網友質疑為盜版。（取自四叉貓Threads）

    網紅四叉貓也起底造謠者身分，並曝光他過去直播畫面，可見他電腦桌面十分混亂，除了有一個以AV女優為名的資料夾外，還有許多檔案被其他網友質疑為盜版。（取自四叉貓Threads）

    副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說，但網路上卻有謠言貼文，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，刑事警察局已下架該篇不實訊息，將依法調查偵辦相關錯假訊息；網紅四叉貓也起底造謠者身分，並曝光他過去直播畫面，可見他電腦桌面十分混亂，除了有一個以AV女優為名的資料夾外，還有許多檔案被其他網友質疑為盜版。

    四叉貓昨日起底造謠帳號「caffrey802」身分為陳姓男子，該男在Threads上簡介自稱目前已退休，有在開直播，並附上YouTube頻道名稱。四叉貓表示，他無聊去看了一下陳男的電玩直播畫面，發現陳男偶爾會拍到桌面，而他的桌面相當混亂，除了有一個以AV女優名稱命名的資料夾外，還有使用百度網盤、IE等較少人使用的程式。另外，他的個人履歷、照片檔案、音樂檔案都混亂的放置在桌面上，其中不少音樂檔案以及「模擬器」，被網友質疑為盜版。

    貼文下方，網友紛紛留言表示「桌面很精彩」、「不是自稱已退休，財富自由了嗎？」、「退休了還要履歷？」、「他有在玩模擬器（盜版）」、「他有在玩模擬器」、「一堆盜版mp3是不是可以檢舉？」、「音樂也下載盜版」、「這故事告訴我們：不要把檔案跟資料夾都丟在電腦桌面不整理」、「電腦使用習慣有點糟糕喔」。

    在 Threads 查看

    桌面有以AV女優名稱命名的資料夾。（取自四叉貓Threads）

    桌面有以AV女優名稱命名的資料夾。（取自四叉貓Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播