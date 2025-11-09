為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    白沙鄉長之爭 再添1名競爭者表態

    2025/11/09 14:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙鄉公所員工凃順清，宣布投入下屆白沙鄉長選舉。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉公所員工凃順清，宣布投入下屆白沙鄉長選舉。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉長宋萬富，因已連任2屆，繼任人選引發各界矚目，現任白沙鄉代會主席吳良添，率先宣布投入下屆白沙鄉長選舉，成為吹起澎湖下屆鄉市長選舉號角的第1人，今（9）日又有白沙鄉公所員工凃順清，在臉書發布參選白沙鄉長聲明。白沙鄉長之爭，逐漸白熱化。

    涂順清表示，長期服務於白沙，在基層工作與地方事務中深耕30餘年。期間承辦社會課、民政課等多項業務，亦曾擔任村幹事、社區理事及理事長2屆，並擔任龍德宮理事20之久。多年來以老實做事、認真負責的態度面對每一位民眾，也見證白沙的努力與變化。

    在深思熟慮後，凃順清決定正式宣布參選2026年第20屆白沙鄉鄉長。深知鄉長不是一個職稱，而是一份重責大任。是要替民眾奔走、替白沙把關，更是要以正直、公平、實在的態度來面對每一項鄉政。未來將秉持多年服務的初心，持續傾聽民眾的需求，並在適當時機向大家提出完整理念與規劃，呼籲民眾給一個為白沙打拚的機會。

    白沙鄉長期派系分立，分別以議員宋昀芝、魏睿宏為首，吳良添是宋昀芝的母舅，一向歸類在宋派，但同派系要角莊美李動態，也值得觀察；至於現任鄉長宋萬富，則是魏派要角，一定會推出繼任人選參選，外界看好是黃建化，但新近傳出黃因家庭因素，可能縮手罷選，加上同派凃順清表態參選，所以戰局仍變化莫測。

