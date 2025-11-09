「新藍圖連線」推青年政治營 新北議員親授從政實戰課

泛藍議員組成的「新藍圖連線」8日、9日舉辦2天1夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，新北市議員陳偉杰從自身經歷向學員娓娓道來。（圖由新藍圖連線提供）

泛藍議員組成的「新藍圖連線」於11月8日、9日舉辦「青年政連線、共創新藍圖」2天1夜青年營隊，吸引來自全台超過40名學員參與，藉由議員經驗分享與專題講座，培育青年公共事務與政策參與能力。活動邀請立委葛如鈞、陳菁徽以「AI世代下的政策變革」、「政治人物化身KOL」為題，從科技與社會影響力角度剖析未來治理趨勢。

此次活動新北市議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰、宋雨蓁、呂家愷都參加協助講授課程。白珮茹以守護東北漁場及汐東線捷運推動為例，分享如何透過環評公聽會與地方民眾溝通，爭取漁民與交通建設雙贏成果。她強調，民代工作雖辛苦，但付出心力之後換來民眾安居樂業十分值得。

蔡淑君則以自身在林口連任5屆經驗，分享如何親力親為經營地方與服務選民。她指出，手機24小時不關機，所有通訊平台皆親自經營，並將選舉補助款全數捐助弱勢兒童教育，「心態對了，事情就能做對」。

陳偉杰談到從國會助理到地方民代的歷程，強調即使1天十數個行程、努力親近選民加強互動，還是會被民眾開玩笑「比較常在電視看到你」，他也向學員強調十分感謝自己的服務團隊，因為同仁齊心合力，才能兼顧基層會勘跑攤、議會問政及參與政論節目針對時事說明政黨立場。

宋雨蓁也分享身為平地原住民議員的使命，致力推動原民權益與文化傳承；呂家愷則指出，現今政治人物除基層服務外，更須具備國際局勢的理解、以及對兩岸關係的立場態度，因此做為政治人物，必須能掌握時事提出論述，才能贏得民眾信任。

新北市議員蔡淑君以自身在林口連任5屆經驗，分享如何親力親為經營地方與服務選民。

泛藍議員組成的「新藍圖連線」8日、9日舉辦2天1夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，聚集超過40名來自各縣市的學員修習公共事務學分。

