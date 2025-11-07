非洲豬瘟爆發到解封 盧秀燕今首進議會專案報告

非洲豬瘟疫情爆發以來，盧秀燕首度進議會面對監督。（記者蘇孟娟攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，成功將疫情鎖在單一案例豬場，解封解除禁宰令，因台中市府疫調跟防疫荒腔走板作為，各界強烈撻伐，台中市議會緊急調整議程，市府今將進議會進行非洲豬瘟事件專案報告，也是台中市長盧秀燕自疫情爆發以來，首度進議場面對議員監督，專案報告備受矚目。

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市相關作為接連出包，各界撻伐、究責聲浪不斷，昨（6日）疫情爆發第16天，台中市府終於公布首波懲處，連拔農業局、環保局長及動保處長3人官職，盧秀燕也首度鞠躬道歉。

今日台中市政府在議會緊急調整議程下，將到議場進行非洲豬瘟事件專案報告，也是盧秀燕疫情爆發以來首進議場接受議員質詢，備受矚目。

據了解，盧秀燕在豬瘟疫情爆發首日，未親自參加台中市重大事件說明會，而是出席與說明會時間相近的台中購物節宣傳，被媒體詢問豬瘟事件時，還要大家「多多報導購物節」，引發諸多質疑；在相關局處接連出包，連中央救火派國軍三度清消，三度採檢前，台中市竟自行前往清消，影響採檢日被罵爆，盧秀燕還在市政會議大談包括清消、封鎖、疫調、監控等，均「採全國最嚴格標準」，台中「及時拆彈、化解危機、鎖進疫情」等，更讓各界質疑「睜眼說瞎話」，相關言行均將面臨議會嚴格挑戰。

儘管昨日盧秀燕拔官並道歉，多名議員直指「假操作」，目的只為止血甚至謀「政治復出3部曲」，先說拆彈有功、再請局長請辭、規避今天議會專案報告的責任，已有人單挑盧秀燕在專案報告前一天把這陣子主責的兩局長拉下台，今天市府到議會專案報告，就應由盧秀燕自己來說清楚，別再躲在3名新接任的新人背後。

