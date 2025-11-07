館長赴中尋根還罵台灣人 退將怒轟：剪掉護照「歸根」中國！

于北辰痛批館長。（資料照）

網紅「館長」陳之漢上月展開第三度中國行，這趟訪中行，館長仍脫口說出各種捧中貶台言論，造訪「賴氏宗親會」，還聲稱要替總統賴清德「尋根」，引發熱議。退將、桃園市議員于北辰忍不住砲轟，館長不用在那邊「尋根」，既然這麼愛中華人民共和國，就把中華民國護照剪掉，直接在那邊「生根」！

于北辰近日上政論節目《台灣最前線》，談到館長又去中國賣力舔共的事，直言館長之所以能夠在中國話唬爛，是因為他有台灣護照、有台灣的身分證，對中共來說有統戰價值，一旦館長沒有了台灣身分，對北京而言根本是一文不值，「你認為中國人不知道他在騙人嗎？可是為什麼不敢說，有統戰價值嘛！中國最厲害的地方就是統戰不花一兵一卒，不花一槍一彈，用台灣的力量打台灣！用台灣的聲量壓垮台灣！這就叫統戰，現在館長正在做這些事啊。」

于北辰還酸，館長在台灣直播髒話連篇，這種風格已經成為其特色，但到中國人秒變「溫文儒雅」，館長口口聲聲稱中國其實很自由，但事實連公開直播罵髒話的自由都沒有，他實在想不到館長在中國有什麼賣點。

于北辰更痛批，館長在台灣走紅，在台灣賺得第一桶金，現在在台灣混不好就跑去中國罵這塊土地上曾經支持過自己的人，「你要去尋根溯源，我都尊重，但是請你站著去，不要跪著去！你在台灣賺錢，被台灣人捧紅，現在到中國去反過來罵台灣人，如果今天沒有台灣人捧你、支持你，你在中國算個什麼？如果你覺得中國的根，你的根這麼重要，很簡單，中華民國護照剪掉！直接申請中華人民共和國的護照，讓你落葉歸根！」

