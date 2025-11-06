竹縣府組織改造擬明年新增2個處 議員質疑「大搬風」無助效率提升

新竹縣政府擬自明年元旦起新增「高齡長照處」、「數位發展處」，及調整8個局處業務。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府人事處今天下午在議會報告縣府組織改造，擬新增「高齡長照處」、「數位發展處」，及調整8個局處業務，透過業務整併及人力調度，達到事權統一、專業分工的目的，預計明年元旦上路；議員們多表達支持，但組織「大搬風」卻未增加員額，尤其是專業人才，想藉組織改造來提升行政效率及服務品質，不免提出質疑。

人事處表示，縣長楊文科十分重視高齡化社會所帶來的影響，以及AI智慧及科技發展，為加強縣府行政效率，他今年指示就未來挑戰、現行狀況，進行組織改造，並依據行政院今年6月12日修正「地方行政機關組織準則」，縣市一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個，新竹縣政府得新增設立2個處。

請繼續往下閱讀...

人事處長陳美志報告指出，新設高齡長照處將整合長照資源，迎戰超高齡社會。由於現行長照資源分散於不同局處，未來預計將現有的長期照顧中心的照護管理科、服務管理科、社會處老人及身障福利科整併為高齡長照處，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系。

現今AI技術快速發展，數位科技已從行政支援工具逐漸轉型為城市發展核心，為克服現行架構下的資安治理挑戰、公務AI創新受限及數位人才留用困難等問題，縣府預計成立「數位發展處」，統籌資訊系統、資安服務、智慧治理與便民服務數位化，整併行政處的資訊科、資安科及新增數位創新科，打造縣府數位服務的窗口。

此外，為了使業務分工更加明確，多個局處將進行業務整併與更名，包含工務處移出建築管理科、使用管理科，同時移入各局處重大工程業務、野溪治理等，以統籌工程建設量能，強化水利治理效能。產業發展處移入工務處的建築管理與使用管理業務，使都市建設發展業務權責一致，建立從規劃、執行到監督的完整體系。

交通旅遊處更名為「交通處」，將專責推動交通規劃、建設與管理，聚焦交通運輸核心職能。新聞處更名為「傳播行銷處」，移入原交通旅遊處的觀光企劃科業務，統籌大型活動宣傳與城鄉行銷，創造觀光傳播綜合效果。行政處、農業處、衛生局、社會處也有相關業務調整，以使業務分工更清楚、權責劃分更明確。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法