綠營高市長初選火熱 兩女旗山秀肌肉 兩男基層博感情

立委林岱樺11/22在旗山舉辦第二場大型造勢，圖為林岱樺、許智傑、賴瑞隆週日與市長陳其邁一起視察眷村場景。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長初選熱度急升!林岱樺岡山造勢場引發討論後，邱議瑩宣布11/15在大本營旗山地區辦造勢，而林岱樺11/22第二場造勢也在旗山，出現一前一後拚場秀肌肉態勢，許智傑與賴瑞隆都持續推行中小型座談，深入基層博感情。

立委邱議瑩11/4舉辦第3場政見會，會後表示11/15將在旗山、美濃地區，舉辦第一場大型造勢活動，在岡山造勢引起各界關注的林岱樺，則於11/22在旗山舉辦第二場造勢，兩人接續在旗山展現能量，可望為選情激盪更多話題。

請繼續往下閱讀...

相對於邱議瑩、林岱樺秀肌肉，立委許智傑、賴瑞隆都選擇穩紮穩打，持續進行中、小型座談，深入基層跟鄉親博感情。

許智傑透露，初選日前夕，有可能會回到鳳山本命區策畫大型造勢，但確切日期還沒敲定；賴瑞隆則指出，11月不會有大型造勢場，後續會視選情發展、調整選戰策略。

立委邱議瑩11/15將在旗山舉辦大型造勢。（邱議瑩團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法