為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營高市長初選火熱 兩女旗山秀肌肉 兩男基層博感情

    2025/11/06 07:47 記者王榮祥／高雄報導
    立委林岱樺11/22在旗山舉辦第二場大型造勢，圖為林岱樺、許智傑、賴瑞隆週日與市長陳其邁一起視察眷村場景。（記者王榮祥攝）

    立委林岱樺11/22在旗山舉辦第二場大型造勢，圖為林岱樺、許智傑、賴瑞隆週日與市長陳其邁一起視察眷村場景。（記者王榮祥攝）

    民進黨高雄市長初選熱度急升!林岱樺岡山造勢場引發討論後，邱議瑩宣布11/15在大本營旗山地區辦造勢，而林岱樺11/22第二場造勢也在旗山，出現一前一後拚場秀肌肉態勢，許智傑與賴瑞隆都持續推行中小型座談，深入基層博感情。

    立委邱議瑩11/4舉辦第3場政見會，會後表示11/15將在旗山、美濃地區，舉辦第一場大型造勢活動，在岡山造勢引起各界關注的林岱樺，則於11/22在旗山舉辦第二場造勢，兩人接續在旗山展現能量，可望為選情激盪更多話題。

    相對於邱議瑩、林岱樺秀肌肉，立委許智傑、賴瑞隆都選擇穩紮穩打，持續進行中、小型座談，深入基層跟鄉親博感情。

    許智傑透露，初選日前夕，有可能會回到鳳山本命區策畫大型造勢，但確切日期還沒敲定；賴瑞隆則指出，11月不會有大型造勢場，後續會視選情發展、調整選戰策略。

    立委邱議瑩11/15將在旗山舉辦大型造勢。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩11/15將在旗山舉辦大型造勢。（邱議瑩團隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播