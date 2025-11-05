為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    季連成將軍狂被拱參選花蓮縣長 這番回應讓大批鄉民讚爆

    2025/11/05 22:17 即時新聞／綜合報導
    季連成回應外界希望他出來選花蓮縣長一事。（資料照）

    季連成回應外界希望他出來選花蓮縣長一事。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，行政院政委季連成擔任中央災害應變中心前進協調所總協調官，有效率整合中央和地方資源，快速推進重建工作，備受讚譽，還有不少人拱他出來選花蓮縣長。季連成今天（5日）接受專訪時被問到這題，霸氣地說「沒有選舉念頭」，不會去從事選舉，他只會為國家好好做事，讓大批網友讚爆！

    季連成將軍今天接受《中央社》專訪，自曝從軍中退休後，本想回歸平凡生活，沒有想過要在政府機關擔任公職。他本身沒有特別政治立場或意識形態，當初在紐西蘭接到擔任政委的邀約時，其實根本不知道政委要做些什麼，他心裡只想既然體力、思維等各方面都還有餘裕，就義不容辭答應，替這個國家來做事。

    對於廣大鄉民們推舉他出來選花蓮縣長，季連成明確表示，他沒有這個想法，這一生從沒有投入選舉的念頭，也不想去從事選舉，「因為我本身沒有選舉的細胞，我只會做事」。季將軍還說，未來的規劃沒有特別想更上層樓的企圖心，只要把總統賴清德和行政院長卓榮泰交辦的事做好就好。

    臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今晚分享季連成這段發言，馬上吸引大批網友按讚，「這才是真正能保衛國家的職業軍人」、「跟花蓮王相反，只選舉不做事」、「即便可以選上，也希望這麼好的人才不要被糟蹋。之後國家一定還有需要將軍的地方！」、「這才是軍人的風骨，只有國家，沒有個人，那些常去中國聽訓的，你們羞不羞啊！」、「舉就要面對抹黑、造謠、誣陷、跟蹤、偷拍、挖底……正常人都不想要」。

