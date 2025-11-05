新北市長「三腳督」？蘇巧慧出戰 黃國昌、李四川整合未知數

民進黨選對會今天拍板徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，預計11月下旬正式提名，已表態參戰的民眾黨主席黃國昌也積極備戰。（資料照）

2026選舉戰鼓擂，民進黨選對會今天拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬正式提名。已表態參戰新北市長的民眾黨主席黃國昌也積極備戰，日前宣告將在明年卸任立委後，於2月1日成立競選辦公室；不過，是否與國民黨合作、或與國民黨擬參選人李四川進行初選，仍是未知數。

針對民進黨派蘇巧慧征戰明年新北市長，民眾黨發言人張彤今回應，台灣民眾黨一向不過度評論他黨事務、尊重各黨提名人選。民眾黨縣市長及議員提名作業持續進行中，皆會經過完整評估、審議程序後，依時程對外正式公布。

黃國昌日前透露，他明年1月31日離開立法院後，2月1日競選辦公室就會正式成立，並強調，民眾黨不只在板橋、汐止、中和、三蘆會設服務處，其他地方的主任與服務處，都在緊鑼密鼓進行中。

至於新北市長選舉是否藍白合？黃國昌在國民黨主席鄭麗文當選前，曾向國民黨喊話，希望2026新北市長有公開、公平的機制，並願意以民調方式來共推人選；不過，鄭麗文當選黨魁前後曾公開喊出「新北市一定要有國民黨的人選」，力挺有意參選的台北副市長李四川。

黃國昌當時回應，鄭麗文希望由國民黨候選人選新北無可厚非，但是他相信，絕大多數民眾都希望不要再讓民進黨繼續獨裁下去，民眾黨對政黨合作有最大的善意和誠意，他從來也沒說過什麼地方、一定要非誰選不可，所以透過公平公開的程序找出最好的人選，最符合市民的期待和支持。

