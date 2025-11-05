接見友邦駐聯合國代表 蕭美琴：感謝挺台國際參與、貢獻全球

副總統蕭美琴今接見「駐聯合國常任代表訪問團」，包含馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼、斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼等。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「駐聯合國常任代表訪問團」，感謝長期以來對台灣的支持與協助，讓台灣在國際體系、尤其是聯合國體系，能持續對全球做出貢獻，扮演有意義的角色。

蕭美琴表示，很高興訪團能夠來到台灣，增進彼此對共同利益的瞭解，並分享致力成為世界良善力量的理念與行動，也由衷感謝各常任代表做為台灣友人，長期以來對台灣的支持與協助，幫助台灣在國際體系、尤其是聯合國體系中，扮演有意義的角色。

蕭美琴提到，儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予我們堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。因此，再次感謝台灣友人的支持，並歡迎來到台灣。

訪賓包括馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克（John M. Silk）、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）、斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）等，由外交部次長葛葆萱、駐紐約辦事處長李志強陪同，前往總統府拜會副總統。

副總統蕭美琴今接見「駐聯合國常任代表訪問團」。（總統府提供）

