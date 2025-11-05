本土豬隻運宰週五恢復 賴清德：「廚餘養豬」禁令未解除！

賴總統表示，台中非洲豬瘟疫情未擴大，今已宣布週五起恢復本土豬隻運宰。（圖擷取自賴清德臉書）

台中非洲豬瘟疫情未擴大，今宣布週五起恢復本土豬隻運宰，賴清德總統今表示，為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍禁用廚餘養豬，後續政府將持續強化完全蒸煮的流程、邊境管理查察等，希望業者及地方政府共同配合，一起守護台灣豬。

賴清德指出，稍早非洲豬瘟中央災害應變中心已宣布，台中非洲豬瘟案仍維持單一案例、單一來源且無擴散跡象，因此明天中午起恢復活體豬隻運送，自週五（7日）0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸；預計週六（8日）市場會開始供應溫體豬，讓國人可以安心享用美味的台灣豬。

賴清德表示，在決定恢復本土豬隻運銷時，中央也在今天同步啟動全國53場的擴大清消作業，確保開市一切順利。政府也同時針對第一級生產鏈業者，如養豬場、豬農、承銷人、傳統肉攤及屠宰場等，自11月7日起開放各項補助方案受理，一起跟業者們度過難關。

賴清德重申，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

賴清德提及，為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍維持禁用廚餘養豬，後續無論是強化完全蒸煮的流程、或是邊境管理查察等手段，政府都會繼續推行，也希望業者及地方政府共同配合、在解禁後仍落實防疫措施，讓我們一起努力、一起守護台灣豬。

