中市環局編117萬到德國 議員要全刪：廚餘處理不當「考察什麼？」

台中市梧棲1養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨議員周永鴻今在市議會表示，環保局處理廚餘荒腔走板，但調查發現，中市環保局2023到2025年3年間出國考察、開會等行程旅費高達178萬，明年也從環保基金編列117萬考察德國，是畢業旅行嗎？在考察什麼？要求環保局自行全數刪除。

環保局表示，依照「台中市政府及所屬機關學校公教人員出國及赴大陸地區案件處理要點」，因公出國旅費可由市庫或基金負擔，環保局受邀出訪或參加國際會議與活動，確因業務需要，且有助推動空氣污染防制國際交流及合作，出訪成果也都依規提列出國報告，資訊公開透明。

周永鴻指出，環保局面對文山焚化爐改建工程延宕多年、全台最大垃圾山大里掩埋場未解、還有非洲豬瘟疫情衍生的廚餘危機處理都荒腔走板，但是環保局2023到2025年共有9次出國行程，足跡遍佈歐洲、美洲、亞洲和大洋洲，2023年花費約61萬、其中1個行程參訪日本焚化爐，2024年花費約48萬、有參訪新加坡空污相關設施行程，2025年參訪紐西蘭環境教育，雖仍在決算，估計約花費68萬，合計旅費約178萬，其中合計從環保基金用了130萬出國，明年更誇張，環保基金直接編列超過117萬考察德國、丹麥。

周永鴻強調，環保局兩度赴新加坡、一次參訪日本觀摩焚化爐，但文山焚化爐改建案仍延宕至近期才完成決標，開工時間未定，且對廠商回饋條件一再退讓；而大里掩埋場未解、淪為全國最大垃圾山，環保局出訪韓國行程也觀摩過不只一處掩埋場，仍看不出改善方案；新加坡和韓國考察行程都有觀摩廚餘處理，即便如此，面對非洲豬瘟禁餵廚餘，應變仍毫無章法，環保局出國行程只是爽玩，無助市政，疑利用環保基金編列高額出國預算，是把基金當成小金庫，他將要求全面刪除。

