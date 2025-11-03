APEC中國打壓不斷 林信義霸氣喊話：世界需要台灣！

我國APEC峰會領袖代表林信義今率代表團召開返國記者會。（記者塗建榮攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會1日落幕，從我國領袖代表林信義抵達機場的接機安排，到峰會結束前的經濟領袖代表大合照，中國打壓痕跡不斷；對於中國明年主辦APEC，林信義表示，台灣是APEC會員，應該被平等尊重、對待，且台灣重要性已不同以往，在重要國際經貿場合，「世界需要我們、世界需要台灣」。

林信義指出，面對全球地緣政治的持續動盪、國際經貿環境的快速重整，國際社會對台灣的關注度更高，也期待跟台灣有更深入的交流，台灣在全球的角色十分關鍵。在半導體、AI等經貿科技領域，各國要建立可信賴供應鏈時會立刻聯想到台灣；面對區域安全，台灣也對印太和平穩定有無可取代的關鍵地位，更牽涉全球航運、經濟命脈。我們身為APEC會員，應該平等被尊重、對待，APEC因為有積極參與，才可以促進許多重要的合作交流，台灣的重要性也不同以往，在APEC重要國際經貿場域，不能沒有台灣的聲音以及參與，世界需要我們、世界需要台灣。

外交部國際組織司司長孫儉元表示，去年得知中國要主辦2026 APEC，我方就曾向中國方面提出會不會被平等對待、會員人身安全等相關疑慮，我方及理念相近經濟體也表達強烈關切，中國為此做出書面保證，我們也持續向相關各方表達關切和疑慮，希望大家一起促使中方履行承諾，確保台灣在內所有參與的經濟體能夠得到保障，我們也會持續跟所有理念相近經濟體溝通。

被追問中國2001年首次主辦APEC時，台灣就曾因打壓而無法出席，孫儉元表示，中國對於我國國際交流的打壓、矮化一直存在，且有加劇的趨勢，韓方在接機發生小插曲，我們不管、也無法查證中方是不是背後打壓，但可以確定，我們給韓方極大的壓力。

孫儉元說明，27日我方得知接機安排對我們沒有公平待遇、不符我們期待時，即透過不同管道向韓方接洽，也請理念相近國家協助，最後成功讓韓方了解他們的做法和規劃並不符合平等對待APEC經濟體的原則，最後也做成改變，由韓方來迎接領袖代表，我們在外面很努力讓主辦知道我們也有我們的想法、立場。

國安會諮委徐斯儉進一步指出，我方在出發前一天晚上得知消息，當晚國安會正在跟總統開會，也馬上展開各方面聯絡，以最積極的方式解決問題。

對於明年前往中國參與APEC的與會人員安全評估，會不會做出人員調整？徐斯儉表示，APEC會員已針對明年中國舉辦的原則達成共識，希望中國能遵守承諾，明年的安全狀況，各經濟體都會採取必要保護措施，至於人員調整，不便在此回應。

我國APEC峰會領袖代表林信義今率代表團召開返國記者會。（記者塗建榮攝）

