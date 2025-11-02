APEC峰會落幕 領袖代表林信義返台吳釗燮接機

2025年APEC領袖會議1日於韓國慶州落幕，台灣領袖代表林信義（右2）2日下午搭乘長榮航空包機返抵桃園機場，國安會秘書長吳釗燮（左1）等人特別到場接機。（記者朱沛雄攝）

2025年APEC領袖會議1日於韓國慶州落幕，台灣領袖代表林信義下午搭乘長榮航空包機返抵桃園機場，國安會秘書長吳釗燮等人特別到場接機。林信義並未在國賓門發表談話，僅向媒體揮手致意。

林信義一行搭乘的長榮航空包機下午2時降落桃園國際機場，吳釗燮、外交部常務次長葛葆萱、外交部國際組織司副司長張芝颯等人前往接機，林信義在國賓門受到接機人員熱烈掌聲歡迎，與接機人員握手致意後，由吳釗燮陪同離開。

請繼續往下閱讀...

2025年亞太經濟合作經濟領袖會議10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。峰會期間，林信義除了與美國財政部長貝森特對談、與日本首相高市早苗會晤，也依約與新加坡總理黃循財進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。

林信義在國賓門受到接機人員熱烈掌聲歡迎，並未在國賓門發表談話。（記者朱沛雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法