嘉義蒜頭糖廠 近70年「介壽堂」改名「大禮堂」

蒜頭糖廠內更名的「大禮堂」。（民眾提供）

蒜頭糖廠原本的「介壽堂」題字。（民眾提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠已有68年歷史的「介壽堂」，最近有居民發現被改名為「大禮堂」，引發議論；經瞭解為台糖公司配合促進轉型正義條例提報將介壽堂改名，目的是去威權化，去蔣化，但大多數在地居民認為更名拆除原題字是抹去許多人回憶，長期推動公民運動的桃山人文館館長林瑞霞則批評，改名為「大禮堂」失之草率，沒有文化深度，非常可惜。

依促轉條例更名

蒜頭糖廠在地的工廠村長黃江正日前在臉書發文「村民問我：為什麼蒜頭糖廠介壽堂這麼有歷史的建築要改名為：大禮堂？」，他表示，大多數在地鄉親從小在此生活聚會，也有鄉親留言「什麼大禮堂！！！真的不行！歷史好好保存不好嗎？！」

當地居民說，許多在地鄉親對改名覺得錯愕，因為介壽堂並非中正堂，威權意象不明顯，介壽堂題字是由知名書法家于右任題字，如今取下無法再見，非常可惜，改放置金色的大禮堂題字，也不好看。

蒜頭糖廠為文化資產文化景觀，縣府文觀局表示，台糖提報介壽堂更名，經9月1日內政部開會審議，建議移除銜牌，改為大禮堂，也符合目前空間使用性質，最近由台糖進行更名，原題字已要求妥善保存。

林瑞霞長期推動台灣民主改革運動及人權教育，她認為「台灣民主化不能從威權掉入另一個威權」，下級機關揣摩上級機關的想法而有相關作為，反而失去獨立思考的能力；而轉型正義應是讓民眾瞭解功與過，而不是強制將所有的文字、意象、銅像及記憶全部抹去，「思辯才是最重要的」。

林瑞霞說，轉型正義要讓民眾瞭解，人都會犯錯，而不是有過錯就全數否定，才有警示意義，對於蔣介石的功過應用更民主的方式去處理，可透過對話與思辯讓民眾深入瞭解；而「介壽堂」命名雖有時代背景，但「介壽」一詞源自古文，意思是祝壽，就文字本身並未有濃厚政治意涵，若真要改名，可連結在地歷史文化，改名「大禮堂」，沒有文化背景與意涵，非常可惜。

