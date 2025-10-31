幹部涉大罷免偽造連署被起訴 國民黨：執政當局試圖殲滅在野力量

國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

針對國民黨組發會主委許宇甄等人因為大罷免偽造連署案被起訴，國民黨文傳會主委林寬裕今日下午回應表示，這是明顯的「政治性辦案」，令人不免懷疑是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段? 國民黨相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。

林寬裕還說，相信本案未來法院審理時一定會秉持勿枉勿縱的精神，還給他們一個清白，國民黨也一定會一棒接一棒，持續為台灣爭自由爭民主。

此外，國民黨智庫副執行長凌濤表示，本案從6月開始偵辦，多次放風聲恐嚇搜索中央黨部，結果4個月過去，中間在混什麼時間？甚至偵辦中還打算把癌末黨工帶回屏東，不顧司法人權，就連基隆地院都判決了，現在羈押期滿才倉促起訴，在搞什麼政治清算？

凌濤說，檢調從大罷免開始大搜索大羈押，試圖透過司法手段影響政治結果「辦藍不辦綠」，外界多所抨擊司法不公，幸好台灣人民以高度智慧表態，對賴清德總統干預司法的舉措投下反對票，阻擋住民主獨裁的走向，台灣民主才得以安定，檢調在大罷免前助攻，大罷免失敗竟還邀功，如今面對羈押期滿，倉促起訴、手段極為粗糙，他懷疑在國民黨明日召開全代會黨權交接之時，檢調「趁亂起訴」，是在「迎合誰的意？」

