中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

陸委會30日答詢證實，今年3月被踢爆以中國法律舉報公司同事「台獨」的華碩工會中配員工錢麗，8月已被除籍。（圖取自國會頻道）

筆電大廠華碩今年3月被爆工會「染紅」，中國籍配偶女員工錢麗利用中國法律對公司事務指指點點，甚至指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日答詢時首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。

立法院外交及國防委員會邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

週刊今年3月爆料，華碩部分員工2023年7月發起成立工會，任職於供應鏈管理部門的中配錢女加入後，開始對華碩公司作為指指點點，竟要求公司電梯裡播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導，也多次在公司內部發表「懲治台獨」言論 ，甚至引用中國法律指控媒體集團、華碩執行長許先越支持台獨等。

對此，民進黨立委王定宇今天質詢指出，錢麗不僅使用中國法律檢視華碩公司的執行長、同仁，也檢舉一般人觸犯中國法律向中舉報，甚至成立解放軍粉專，鼓吹「武統」，今年5月媒體揭露後，他本人也向陸委會檢舉，詢問陸委會目前處置。

陸委會沈有忠回應時首次證實，關於錢麗案陸委會有跟相關部會進行多次討論，希望適當處理，目前處理情況是今年8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態，這也並非首例。

王定宇指出， 這名錢姓女子是用中華人民共和國的法律，在我們國家境內恐嚇中華民國的公民，恐嚇公司老闆的言行，用思想檢查要懲治台獨，甚至看了部分媒體就說要通通抓起來槍斃。根據中國情報相關法律規定，中國公民需要配合其政府進行情報工作，所以在台灣規定具雙重國籍者不得擔任公職、不能參與選舉。

王定宇強調，台灣歡迎移民，對於任何國家的新住民，進來的就是我們同胞，但如果踩到那些法律紅線，來到台灣不是為了愛這個國家，而是為了消滅這個國家，我們就可以剝奪你的國籍，錢麗就是典型的例子。台灣不像中國，會給你答辯的機會，根據證據以文明方式執法，也足以證明台灣跟中國是不一樣的國度、不一樣的體制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法