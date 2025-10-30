為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    羅廷瑋助理群組稱「台中非洲豬瘟沒豬瘟症狀」 江肇國：盧秀燕乾兒子人馬四處造謠

    2025/10/30 10:12 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情，成為台灣守非洲豬瘟疫情的破口；台中市議員江肇國表示，羅廷瑋助理竟然在鄰里群組帶風向，說台中的非洲豬瘟豬沒有豬瘟症狀，試圖甩鍋中央。

    江肇國在臉書PO出1張截圖，羅廷瑋助理賴淑惠竟然在群組說，台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀，中央對於沒有症狀的病豬何時該採檢，完全沒有SOP，等到台中主動採檢，才急忙修改SOP，中央疏忽，地方無例可循！非洲豬瘟破口就是中央。

    江肇國在貼文中怒批，鄰里群組的謠言又來了，而且又是羅廷瑋的助理在帶風向！這幾天網友在說，自從鄭麗文當上國民黨主席，中國的網軍就不護盧秀燕了，境外網軍沒在動，負面聲量爆表的盧秀燕只好出動自己的部隊上場洗白！

    江肇國指出，先下令民政系統全面出擊，宣傳市府防疫有功，接著再讓乾兒子人馬四處造謠，全面卸責中央，但全國民眾都看得很清楚，這一整週來的豬瘟防疫亂象，就是盧秀燕無能、市府失職的結果。

    江肇國直言，奉勸盧市長，與其派人造謠洗地，不如好好回歸防疫，誠實面對問題，不要再搞一些有的沒的！

    羅廷瑋助理竟然在鄰里群組帶風向，說台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀，試圖甩鍋中央。（圖擷取自 臉書）

    羅廷瑋助理竟然在鄰里群組帶風向，說台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀，試圖甩鍋中央。（圖擷取自 臉書）

